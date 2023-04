Schützenfest: Radkersburg gewinnt zweistellig

Details Montag, 17. April 2023 19:17

Einen berauschenden 10:2-Sieg fuhr FC Bad Radkersburg gegen SV Union Weinburg ein. Radkersburg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Spitzenreiter alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel war SV Weinburg bei der deutlichen 0:10-Pleite unter die Räder gekommen.

Einen unglaublichen Spielverlauf fand die Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten, der FC Bad Radkersburg geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Aljaz Naglic das schnelle 1:0 für Weinburg erzielte. Edin Avdic trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Tadej Flisar schnürte einen Doppelpack (35./44.), sodass Radkersburg fortan mit 3:1 führte. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Ismar Dedic` verkürzte für SV Union Weinburg später in der 55. Minute auf 2:3. Für das 4:2 und 5:2 war Avdic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (58./63.). FC Bad Radkersburg baute die Führung aus, indem Mitja Flisar zwei Treffer nachlegte (74./78.). Für SV Weinburg war es ein Tag zum Vergessen. Avdic (86.), Robin Mass (88.) und Andrej Dugolin (90.) machten das Unheil perfekt. Am Ende kam Radkersburg gegen den Gast zu einem verdienten Sieg.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC Bad Radkersburg stets gesorgt, mehr Tore als Radkersburg (79) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Süd. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC Bad Radkersburg zu stoppen. Von den 14 absolvierten Spielen hat Radkersburg alle für sich entschieden.

Weinburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SV Union Weinburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Die Defensive von SV Weinburg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 47-mal war dies der Fall. Weinburg verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Die Lage von SV Union Weinburg bleibt angespannt. Gegen FC Bad Radkersburg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Während Radkersburg am kommenden Samstag USV Nestelbach im Ilztal empfängt, bekommt es SV Weinburg am selben Tag mit der Reserve von Raiffeisen Pertlstein/Fehring zu tun.

Gebietsliga Süd: FC Bad Radkersburg – SV Union Weinburg, 10:2 (3:1)

90 Andrej Dugolin 10:2

88 Robin Mass 9:2

86 Edin Avdic 8:2

78 Mitja Flisar 7:2

74 Mitja Flisar 6:2

63 Edin Avdic 5:2

58 Edin Avdic 4:2

55 Ismar Dedic` 3:2

44 Tadej Flisar 3:1

35 Tadej Flisar 2:1

22 Edin Avdic 1:1

10 Aljaz Naglic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei