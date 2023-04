Dedic und Poljanec bringen Abfuhr für Pertlstein/Fehring II bei SV Weinburg

Details Montag, 24. April 2023 22:03

Die Zweitvertretung von Pertlstein/Fe. blieb gegen SV Weinburg chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Weinburg wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Raiffeisen Pertlstein/Fehring II mit 4:3 gesiegt.

SV Union Weinburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Denis Poljanec traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Ismar Dedic` (9.). Die Hintermannschaft von Pertlstein/Fehring II ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Dedic`, als er das 3:0 für SV Weinburg besorgte (80.). Poljanec gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Weinburg (82.). Letztlich feierte SV Union Weinburg gegen Pertlstein/Fe. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SV Weinburg momentan auf dem Konto. Weinburg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Süd markierte weniger Treffer als der Gast. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Pertlstein/Fehring II alles andere als positiv.

SV Union Weinburg setzte sich mit diesem Sieg von Pertlstein/Fe. ab und belegt nun mit 20 Punkten den fünften Rang, während Raiffeisen Pertlstein/Fehring II weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für SV Weinburg ist SV RB Mühldorf (Samstag, 18:00 Uhr). Pertlstein/Fehring II misst sich am selben Tag mit FC Bad Radkersburg (17:00 Uhr).

Gebietsliga Süd: SV Union Weinburg – Raiffeisen Pertlstein/Fehring II, 4:0 (2:0)

82 Denis Poljanec 4:0

80 Ismar Dedic` 3:0

9 Ismar Dedic` 2:0

6 Denis Poljanec 1:0

