Großwilfersdorf/Ilzer SV II rupft USV Unterlamm

Details Montag, 24. April 2023 22:06

Die Reserve von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Großwilfersdorf/Ilzer SV II hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Großwilfersdorf/Ilz II gegen USV Raika Unterlamm mit einem knappen 4:3 triumphiert hatte.

Für das erste Tor sorgte Nico Maindl. In der 13. Minute traf der Spieler von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II ins Schwarze. Noch in der ersten Hälfte erhöhten die jungen Ilzer auf 2:0 (38.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Marvin Rath das 3:0 nach (45.). Großwilfersdorf/Ilz II gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Spiel plätschert jetzt dahin, Ilz will nicht, Unterlamm kann nicht ASV Stammtisch, Ticker-Reporter

Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 56. Minute mit Großwilfersdorf/Ilzer SV II einen sicheren Sieger zu haben. Florian Maximilian Baronigg überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Großwilfersdorf/Ilz II (61.). Maximilian Anton Marterer vollendete zum siebten Tagestreffer in der 84. Spielminute. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem das Auswärtsteam bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Unterlamm einfach nicht ligatauglich ASV Stammtisch, Ticker-Reporter

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei USV Unterlamm. Die mittlerweile 61 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Mit lediglich sieben Zählern aus 15 Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Unterlamm alles andere als positiv. Die Misere von USV Raika Unterlamm hält an. Insgesamt kassierte USV Unterlamm nun schon neun Niederlagen am Stück.

Nach diesem Erfolg steht Großwilfersdorf/Ilzer SV II auf dem sechsten Platz der Gebietsliga Süd. Großwilfersdorf/Ilz II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Unterlamm ist Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für USV Raika Unterlamm ist USV Nestelbach im Ilztal (Samstag, 18:30 Uhr). Großwilfersdorf/Ilzer SV II misst sich am selben Tag mit Tus Raiba Kirchbach (17:00 Uhr).

Gebietsliga Süd: USV Raika Unterlamm – Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II, 0:7 (0:3)

