Ungefährderter Heimsieg: Murfeld düpiert Mühldorf

Details Montag, 24. April 2023 22:10

USV Murfeld Süd erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SV Mühldorf. USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Mühldorf einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von USV Murfeld Süd geendet.

SV RB Mühldorf geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Spielertrainer Alen Kavcic das schnelle 1:0 für USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd erzielte. Maximilian Beraus schoss die Kugel zum 2:0 für USV Murfeld Süd über die Linie (21.). Der selbe Spieler avancierte in der 36. Minute zum Pechvogel und beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit SV Mühldorf den 1:2-Anschluss. Mit einem Tor Vorsprung für USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Beraus schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Nino Gradisnik überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für USV Murfeld Süd (68.). Am Ende stand das Heimteam als Sieger da und behielt mit dem 4:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd stabilisiert nach dem Erfolg über Mühldorf die eigene Position im Klassement. Die Saison von USV Murfeld Süd verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd nun schon acht Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für USV Murfeld Süd, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

SV RB Mühldorf holte auswärts bisher nur neun Zähler. Der Gast führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. SV Mühldorf verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Mühldorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd tritt am kommenden Samstag bei der Reserve von USV Gnas an, SV RB Mühldorf empfängt am selben Tag SV Union Weinburg.

Gebietsliga Süd: USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd – SV RB Mühldorf, 4:1 (2:1)

68 Nino Gradisnik 4:1

65 Maximilian Beraus 3:1

36 Eigentor durch Maximilian Beraus 2:1

21 Maximilian Beraus 2:0

3 Alen Kavcic 1:0

