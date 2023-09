Schweinzer trifft doppelt - Klare Niederlage für Union SV Ottendorf

Details Montag, 25. September 2023 19:44

In einem einseitigen Fußballspiel zwischen dem SV RB Mühldorf und Union SV Raiba Ottendorf konnte der Gastgeber, SV RB Mühldorf, einen überzeugenden Sieg mit einem Endstand von 4:1 (3:0) einfahren.

Mühldorf traf nach acht Minuten

Der Gastgeber startete mit einem Blitzstart in die Partie, als Philipp Hackl bereits in der fünften Minute das Tor für Mühldorf erzielte. Das frühe Tor gab Mühldorf Selbstvertrauen, und in der 28. Minute konnte David Schweinzer das Netz erneut zum Zappeln bringen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Bostjan Zelko den Vorsprung von SV RB Mühldorf auf 3:0 (43.). Die erste Halbzeit verlief eindeutig zu Gunsten von Mühldorf, die das Spiel dominierten.

In der zweiten Halbzeit gelang es Ottendorf, sich besser zu organisieren und den Druck auf die Mühldorfer Abwehr zu erhöhen. In der 80. Minute gelang Ziga Sojc ein Treffer für Ottendorf, der den Spielstand auf 3:1 verkürzte. Doch Mühldorf ließ sich nicht beirren und sicherte sich mit dem vierten Tor, erneut durch David Schweinzer in der 86. Minute, den klaren Sieg.

Mit 17 Gegentreffern in dieser Saison hat die Defensivabteilung von Mühldorf noch Verbesserungspotenzial. Dennoch zeigt die Offensive mit 22 erzielten Toren, dass sie gerne ins gegnerische Tor trifft. SV RB Mühldorf steht aktuell auf dem sechsten Platz in der Tabelle mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das Team ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Ottendorf hat Probleme in der Defensive

Union SV Raiba Ottendorf hingegen hat weiterhin Probleme in der Abwehr und hat bisher im Durchschnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel kassiert. Die Defensive des Teams hat Verbesserungsbedarf. Mit nur zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen in dieser Saison hat Ottendorf noch einige Herausforderungen vor sich.

Der Sieg von SV Mühldorf hat in der Tabelle keine großen Auswirkungen, da sie weiterhin auf dem sechsten Platz verweilen. In der nächsten Partie wird SV Mühldorf gegen USV Murfeld Süd antreten, während Ottendorf am selben Tag SV Union Weinburg empfangen wird. Beide Teams werden sicherlich hart arbeiten, um ihre Leistungen zu verbessern und in der Tabelle aufzusteigen.

Gebietsliga Süd: SV RB Mühldorf – Union SV Raiba Ottendorf, 4:1 (3:0)

86 David Schweinzer 4:1

80 Ziga Sojc 3:1

43 Bostjan Zelko 3:0

28 David Schweinzer 2:0

5 Philipp Hackl 1:0

Aufstellungen:

Mühldorf: Paul Peter Gradischnig - David Bracic, Nevzat Karabulut, Sascha Adlmann, Maximilian Lafer (K), Anze Kodelic - David Schweinzer, Pascal Gutl - Philipp Hackl, Manuel Posch, Bostjan Zelko



Ersatzspieler: Jan Miholic, Mathias Walch, Jan-Lukas Lasnik, Christoph Huemer, Dominik Haas



Trainer: Zoran Brecelj

Ottendorf: Jan Graßmuk, Adrijan Legcevic, Lukas Rabl, Abdullah Fazlic, Ziga Sojc, Tobias Eduard Maier, Alexander Wallner (K), Noah Trummer, Christopher Bauer, Sascha Furlan, Thomas Wild



Ersatzspieler: Florian Seidnitzer, Benjamin Almer



Trainer: Oliver Handler

Foto: SV Mühldorf/Facebook

