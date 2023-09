Kein Sieger im Duell der Zweiermannschaften: Ilz II spielt remisiert gegen Fehring II

Details Montag, 25. September 2023 19:45

In einer eher ereignisarmen ersten Halbzeit zwischen Raiffeisen Pertlstein/Fehring II und USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Unspektakuläre Partie

Die ersten Minuten verliefen eher langweilig, ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. In der 13. Minute gab es die erste gefährliche Szene des Spiels, als die Gäste den Ball auf den zweiten Pfosten spielten, aber keiner ihrer Spieler erreichte ihn. In der 30. Minute gelang Raiffeisen Pertlstein/Fehring II dann der Durchbruch, als Daniel Unger das Tor zum 1:0 erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bot sich Marcel Laschet eine gute Chance, die er jedoch nicht nutzen konnte.

Die zweite Halbzeit sah die Gäste, USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II, klar im Vorteil. In der 1. Minute gelang Melih Tepegöz der Ausgleichstreffer zum 1:1. In der 62. Minute hatte USC Großwilfersdorf / Ilz II beinahe die Führung erzielt, als Simon Paiers Schuss knapp am Tor vorbeiging. Am Ende teilten sich die beiden Teams die Punkte.

Wie stehts um die Teams und wie geht es weiter?

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II muss sich zweifellos um die eigene Abwehr kümmern, da sie im Durchschnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel kassieren. Das Team bleibt weiterhin auf dem zehnten Platz und hat vor allem Probleme in der Offensive, mit nur acht erzielten Toren in dieser Saison. Die Bilanz von Raiffeisen Pertlstein/Fehring II in dieser Saison bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen schwach.

USC Großwilfersdorf / Ilz II belegt nach sieben gespielten Begegnungen den dritten Platz in der Tabelle und verfügt über den besten Angriff in der Gebietsliga Süd mit beeindruckenden 26 erzielten Treffern. Das Team bleibt weiterhin ungeschlagen, mit drei Siegen und vier Unentschieden.

In den nächsten Spielen trifft Raiffeisen Pertlstein/Fehring II auf USV Gnas II, während USC Großwilfersdorf / Ilz II gegen Tus Raiba Kirchbach antreten wird. Beide Teams werden hart arbeiten, um ihre Positionen in der Tabelle zu festigen und ihre Leistungen zu steigern.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rechberger, Trainer Ilz II:

"Die Performance meiner Mannschaft war in der ersten Hälfte leider nicht gut! Wir waren gefühlt immer einen Schritt zu langsam, sehr träge und einfach nicht richtig im Spiel! Die jungen Fehringer hingegen haben es ganz gut gemacht und nach einem Stellungsfehler unsererseits sind sie auch in Führung gegangen! In Hälfte Zwei zeigte die Mannschaft einen Reaktion und zeigte eine gute Leistung! Der Gegner hatte keinen Zugriff mehr, aber leider konnten wir trotz des frühen Ausgleichs, aus unseren unzähligen Chancen nicht den Siegestreffer erzielen! Fehring hat gefightet bis zum Schluss und kann mit dem Punkt wohl besser leben als wir!

Dennoch bleiben wir weiterhin in der Liga ungeschlagen und wollen das auch so lange wie möglich bleiben!"

Gebietsliga Süd: Raiffeisen Pertlstein/Fehring II – USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II, 1:1 (1:0)

57 Melih Tepegoez 1:1

30 Daniel Unger 1:0

Aufstellungen:

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II: Elias Baumgartner - Luca Kölldorfer, Nejc Oblonsek, Fabio Konrad, Pascal Moik, Maximilian Auner (K) - Philip Lorenzer, Fabian Lindhout, Vito Milosevic, Fabian Kien - Daniel Unger



Ersatzspieler: Timo Zieser, Oliver Hödl, Julian Leitgeb, Jan Schrei, Thomas Potzmann, Mario Zöhrer



Trainer: Heribert Stiegler

USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf/Ilz II: Manuel Cerma - Simon Paier, Felix Seifried, Matthias Kuchenmeister, Florian Maximilian Baronigg - Nico Bauer (K), Melih Tepegöz, Jonas Seifried, Marcel Laschet - Marvin Rath, Nico Maindl



Ersatzspieler: Tim Pfeifer, Marcel Erkinger, Jakob Emanuel Baronigg, Thomas Mayer



Trainer: Mag. Patrick Rechberger by ReD

