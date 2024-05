Titelrennen weiter spannend: Kapfenstein dreht das Spiel in Ottendorf

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:42

Zum 20. Spieltag der Gebietsliga Süd trafen Union SV Raiba Ottendorf und SVU Kapfenstein aufeinander. Die Gastgeber gingen früh in Führung, doch die Kapfensteiner drehten das Spiel mit beeindruckender Effizienz und sicherten sich einen klaren 5:1-Erfolg, womit man weiter im regen Treiben des Tabellenspitzenfeldes mitmischt.

Explosiver Start und frühe Führung für Ottendorf

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Abdullah Fazlic für die Ottendorfer in der ersten Minute das 1:0 erzielte. Nach einer hohen Balleroberung im Strafraum fand Kevin Kollegger Fazlic, der den Ball staubtrocken ins rechte untere Eck beförderte. Die Freude der Heimmannschaft währte jedoch nicht lange. Schon in der zweiten Minute wurde Kapfensteins Andreas Glanz im Strafraum zu Fall gebracht, was zu einem Elfmeter führte. Doch Ottendorfs Torhüter Jan Graßmuk hielt den schwach geschossenen Elfmeter von Alessandro Marc Dier und bewahrte die Führung.

Dennoch konnte Kapfenstein in der 12. Minute durch Andreas Glanz ausgleichen, nachdem er eine Vorlage von Bali Gashi verwertete und flach ins kurze Eck traf.

Kapfenstein übernimmt die Kontrolle

Die Gäste zeigten sich ungeachtet des frühen Rückstands unbeeindruckt und nahmen das Heft in die Hand. Andreas Glanz bewies erneut seine Klasse, als er in der 27. Minute nach einer schlecht geklärten Situation im Strafraum zum 1:2 traf.

In der zweiten Halbzeit intensivierte Kapfenstein den Druck. Andreas Glanz traf zum 1:3 (51.). Bali Gashi erweiterte in der 53. Minute die Führung auf 1:4, nachdem er einen perfekt getimten Chip-Ball über die Abwehr gekonnt verwertete.

In der 80. Minute sorgte Arbias Gashi mit einem geschickten Manöver im Strafraum für das 1:5. Nach einem Chaos im Ottendorfer Strafraum gelang es ihm, einen Haken zu schlagen und den Ball ins linke untere Eck zu schieben. Die Gastgeber versuchten sporadisch, durch Freistöße von Kevin Kollegger gefährlich zu werden, jedoch ohne Erfolg. Kapfenstein spielte seine Erfahrung aus und ließ bis zum Spielende nichts mehr anbrennen. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für die Gäste, die ihre Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Jojo erstellt.

