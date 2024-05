Fünf Siege in Serie - Mühldorf bezwingt Kirchbach im Duell der formstarken Teams

Details Sonntag, 26. Mai 2024 08:38

Im Rahmen der 20. Runde der Gebietsliga Süd kam es zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen Tus Kirchbach und SV Mühldorf. Die Gäste aus Mühldorf zeigten eine beeindruckende Leistung und sicherten sich mit einem 4:2-Sieg die nächsten Punkte. Zahlreiche Wendungen ließen diese Partie zu einem Spektakel werden.

Mühldorf legt eine sensationelle Rückrunde hin - der fünfte Sieg in Serie





Ausgeglichene erste Hälfte - Schweinzers Oberschenkel macht den Unterschied

Das Spiel begann mit hohem Tempo und Tus Kirchbach erspielte sich bereits in der 7. Minute eine Großchance, die jedoch ungenutzt blieb. Trotz anfänglicher Offensivbemühungen der Heimmannschaft gelang es den Gästen in der 33. Minute, durch David Schweinzer in Führung zu gehen. Nach einer butterweichen Flanke zeigte er vollen Körpereinsatz und traf per Oberschenkel. Halbzeit eins endete somit mit einem knappen 0:1-Vorsprung für die Gäste.





Zehn Minuten Achterbahnfahrt - Mühldorf nervenstark

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Tus Kirchbach entschlossen, das Spiel zu drehen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der 54. Minute, als ein Elfmeter für Kirchbach gepfiffen wurde. Der erste Versuch wurde vom Torwart pariert, doch Alen Brumen reagierte blitzschnell und erzielte den Ausgleich im Nachschuss. Nur wenig später brachte Jan Hiebaum die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung, was die Kirchbach-Fans jubeln ließ (62.).

Die Freude währte jedoch nicht lange, denn SV Mühldorf antwortete prompt. Sekunden nach Kirchbachs Führung erzielte Mathias Walch den Ausgleich zum 2:2, was das Spiel wieder vollkommen offen gestaltete (63.). Drei Minuten später ging Mühldorf erneut in Führung, diesmal durch Jan Susa, der das 2:3 markierte. Die Entscheidung gab es spät, in der 88. Minute, als David Schweinzer mit einem eleganten Lupfer über den Torhüter das 2:4 für Mühldorf erzielte und damit seinen Doppelpack feierte.

Nach diesem Tor war die Luft für Kirchbach heraus und das Spiel endete mit einem 2:4-Sieg für die Gäste. Damit endete das Duell der beiden formstarken Mannschaften, welche beide vier Siege in Folge vorzuweisen hatten, mit einem verdienten 2:4 für Mühldorf.

Für Kirchbach geht es nächsten Samstag (17 Uhr) in Gnas weiter - Mühldorf gastiert zeitgleich in Weinburg und will die starke Serie weiter ausbauen.





Stimme zum Spiel

Mühldorf Obmann, Pölzl Christian:

"Ich ziehe den Hut vor der Kirchbacher Mannschaft. Nicht umsonst hat diese Mannschaft eine großartige Serie hingelegt. Meiner Mannschaft gratuliere ich zu einem hart erkämpften Sieg. Jetzt stehen uns noch zwei schwere Spiele bevor, in denen wir wieder best möglich performen werden. Mein Dank gilt unseren Fans, denen noch ein spannendes Finale bervorsteht."





Gebietsliga Süd: Kirchbach : Mühldorf - 2:4 (0:1)

88 David Schweinzer 2:4

66 Jan Susa 2:3

63 Mathias Walch 2:2

62 Jan Hiebaum 2:1

55 Alen Brumen 1:1

33 David Schweinzer 0:1

Foto: Mühldorf

Bericht: JN

