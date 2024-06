Kapfenstein sichert Vizemeistertitel - Mühldorf muss sich mit 1:3 geschlagen geben

Details Sonntag, 09. Juni 2024 21:34

In einem unglaublich spannenden Duell der 22. Runde der Gebietsliga Süd (STMK) trafen der SV RB Mühldorf und der SVU Kapfenstein aufeinander. Der Sieger der Partie hieß Kapfenstein, 1:3 lautete der Endstand - damit holte man sich den "Vize-Titel" und spielt in den kommenden Tagen in der Relegation um den Aufstieg.

Der Vizemeister jubelte in Mühldorf





Blitzstart für Mühldorf - Kapfenstein schlägt spät zurück

Schon früh in der Partie zeigte der SV Mühldorf seine Entschlossenheit. Bereits in der zweiten Spielminute gelang Bostjan Zelko das 1:0 für die Heimmannschaft, als er eine Hereingabe sicher verwandelte. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck und ließ die Heimfans jubeln, denn mit diesem Ergebnis wäre man der "neue Zweite". Doch Kapfenstein ließ sich nicht beeindrucken und spielte weiter mutig nach vorne.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang dann Kapfenstein der verdiente Ausgleich. In der 39. Minute war es Bali Gashi, der zum 1:1 traf und das Spiel wieder offen gestaltete.





Kapfenstein holt Auswärtssieg und Platz zwei

Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, doch mit zunehmender Spieldauer erhöhte Kapfenstein den Druck. Andreas Glanz erzielte das 1:2 für die Gäste und brachte seine Mannschaft in Führung und einen riesen Schritt näher zum Vizemeistertitel (62.).

In der 74. Minute erhöhte Doppelpacker Bali Gashi auf 1:3 für Kapfenstein. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er die Weichen endgültig auf Sieg. Mühldorf bemühte sich weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Gäste standen defensiv stabil und ließen kaum zwingende Chancen zu.

So endete die Partie mit einem verdienten 1:3-Sieg für den SVU Kapfenstein.

Mühldorf muss sich somit nach einem herrausragenden Frühjahr mit dem dritten Platz begnügnen. Für Kapfenstein geht die Saison in die Verlängerung - die Relegation um den Aufstieg in die Unterliga ruft.

Platz zwei gesichert - die Relegation wartet auf die Jungs aus Kapfenstein





Stimme zum Spiel

Kapfenstein Obmann, Gaber Michael:

"Wir haben von Anfang an gewusst, dass es in Mühldorf ein schwieriges Spiel werden würde. Gleich zu Beginn haben die Hausherren einen Freistoß verwandelt, was unsere Mannschaft natürlich unter Druck gesetzt hat. Im Anschluss haben wir aber das Spiel bestimmt und auf den Ausgleich gedrückt, welcher uns dann auch gelang. In der zweiten Halbzeit hat unsere Mannschaft dann nochmal nachgesetzt und kaum Chancen der Mühldorfer zugelassen. Die Mannschaft hat Moral bewiesen und verdient gewonnen.



Am Ende der Saison steht der Vizemeister zu Buche. Wir sind sehr stolz was unser Team erreicht hat. Nun liegt der Fokus auf die Relegationsspiele gegen Gleisdorf II, welche am Mittwoch bzw. Samstag stattfinden werden. Wir freuen uns auf die Chance und werden unser bestes geben!"



Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte - Prost!





Aufstellung

Mühldorf: Paul Peter Gradischnig, Marsel Müller, Nevzat Karabulut, Sascha Adlmann, Marco Weinhandl, David Schweinzer, David Bracic, Maximilian Lafer (K), Pascal Gutl, Bostjan Zelko, Jan Susa

Ersatzspieler: Jan Miholic, Mathias Walch, Philipp Hackl, Oliver Reicht, Christoph Huemer, Bostjan Kamnik

Trainer: Zoran Brecelj





Kapfenstein: Bernd Ulrich - Klaus Mitschanek, Peter Wendler, Alessandro Marcel Dier, Bali Gashi, Georg Liebmann, Berdan Karadag - Andreas Glanz, Kevin Pöltl (K), Arbias Gashi - Fabian Koller

Ersatzspieler: Philip Kerschberger, Julian Kalcher, Simon Gabriel Vasii, Fabian Wolf

Trainer: Stephan Höber



Fotos: Kapfenstein

Bericht: JN

Gebietsliga Süd: Mühldorf : Kapfenstein - 1:3 (1:1)

74 Bali Gashi 1:3

62 Andreas Glanz 1:2

39 Bali Gashi 1:1

2 Bostjan Zelko 1:0

