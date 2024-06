Union SV Ottendorf triumphiert zum Saisonabschluss gegen Pertlstein/Fehring II

In Runde 22 der Gebietsliga Süd setzte sich Union SV Ottendorf mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Pertlstein/Fehring II durch. Das Heimteam legte mit einer dominanten ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg, während die Gäste sich erst in der zweiten Hälfte steigern konnten. Am Ende reichte es jedoch nicht, um die Gastgeber ernsthaft zu gefährden.

Frühe Führung für Union SV Ottendorf

Die Partie begann relativ ruhig, abgesehen von einem verletzungsbedingten Torwartwechsel bei der Heimmannschaft. Erst in der 19. Minute nahm das Spiel Fahrt auf, als Union SV Ottendorf nach einem Ballverlust der Gäste schnell umschaltete. Ein präziser Pass in die Tiefe und ein anschließender Stangler ermöglichten einen ungestörten Abschluss ins Eck. Der Torschütze war Daniel Pichler, der sein Team somit mit 1:0 in Führung brachte.

Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 41. Minute auf 2:0 in Person von Denis Poljanec. Die Nummer 9 von Union SV Ottendorf setzte sich mit Leichtigkeit durch und schloss flach aus etwa 18 Metern ins Eck ab. Pertlstein/Fehring II fand in dieser Phase kaum ins Spiel und konnte sich lediglich eine große Chance erarbeiten, die jedoch auf der Linie geklärt wurde. Kurz vor der Halbzeit setzte Union SV Ottendorf noch einmal ein Ausrufezeichen, doch der Eckball nach einem Weitschuss führte zu nichts.

Gastgeber verteidigen Führung souverän

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Gäste deutlich verbessert. In der 49. Minute kam ein guter Ball in die Spitze, den der Torwart der Heimmannschaft klären konnte. Kurz darauf hatte Pertlstein/Fehring II erneut eine gute Möglichkeit, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb. Der Schuss der Nummer 16, Robert Laurens Schmuck, ging über das Fangnetz und verfehlte das Ziel deutlich.

In der 70. Minute schlug Union SV Ottendorf erneut zu. Ein Stangler, der an allen Verteidigern vorbeirollte, wurde im Rückraum aufgenommen und ins Eck geschoben - wieder traf Denis Poljanec. Damit stand es 3:0 für die Hausherren. Pertlstein/Fehring II gelang es jedoch, in der 79. Minute auf 3:1 zu verkürzen. Nach einer Dreifach-Chance war der dritte Versuch schließlich erfolgreich - Fabian Kien besorgte das Anschlusstor.

In den letzten Minuten versuchten die Gäste noch einmal alles, um den Rückstand weiter zu verkürzen. In der 90. Minute wurde ein Abseitstor jedoch aberkannt, was für Diskussionen sorgte. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und Union SV Ottendorf durfte sich über einen verdienten 3:1-Sieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Phil (715 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Phil mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.