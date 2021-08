Mitreissende Partie: Das Spiel Ehrenhausen gegen Lankowitz endete mit 2:2

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Zum Saisonauftakt in der Gebietsliga West duellierte sich der FC Ehrenhausen mit dem FC Lankowitz. In einer sehr spannenden Partie teilten sich die beiden Teams am Ende die Punkte. Bitter für die Gäste: Beim Stand von 2:1 wurde ein Elfmeter vergeben - der Ausgleich für Lankowitz fiel erst in der Nachspielzeit.

Der FC Lankowitz ging bereits nach zwei Minuten mit 0:1 in Führung

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FC Lankowitz bereits in Front. Andreas Reitbauer markierte in der zweiten Minute die Führung für die Gäste. Die Heimischen steckten aber nicht auf und erzielten in der 24. Minute durch Timotej Snofl den Ausgleich. Je länger die Begegnung dauerte, desto besser wurde sie auch. Beide Mannschaften führten das Spiel mit hohem Tempo und kamen zu einigen guten Tormöglichkeiten. Beim Stand von 1:1 holte Schiedsrichter Michael Vollmeier die Protagonisten in die Kabinen.

Die Torleute standen im Fokus - einer erzielte ein Eigentor - der andere hielt einen Elfmeter

Auch der zweite Durchgang war an Spannung kaum zu überbieten. Der Ball lief hin und her, die Teams schenkten sich nichts. In der 79. Minute durften die Heimzuseher erneut jubeln: Markus Kogler erhöhte auf 2:1 für den FC Ehrenhausen. In der 85. Minute hätten die Gastgeber den Sack beinahe zumachen können. Der Unparteiische entschied auf Strafstroß - Kapitän Philipp Resch führte diesen aus - sein toll geschossener Elfer wurde aber vom Lankowitzer Schlussmann Simon Monsberger bravourös gehalten. In der 91. MInute versenkte Torhüter Fabian Insupp unglücklich den Ball im eigenen Gehäuse und verhalf so den Gästen noch zum Punkt. Das Spiel endete mit 2:2 - ein gerechtes Ergebnis über das sich beide Teams freuen konnten.

Gebietsliga West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – FC Lankowitz, 2:2 (1:1)

2 Andreas Reitbauer 0:1

24 Timotej Snofl 1:1

79 Markus Kogler 2:1

90 Eigentor durch Fabian Insupp 2:2

Aufstellungen:

Retznei: Fabian Insupp, Philipp Resch (K), Luca Vasic, Markus Kogler, Timotej Snofl, Friedrich Partl, Aleksander Snofl, Blaz Mulej, Florian Kaiser, David Fartek, Daniel Hüttl

FC Lankowitz: Simon Monsberger - Johannes Halb, Ewald Hutter, Maximilian Zwanzer, Philipp Kurt Hiebler, Daniel Movia (K), Manuel Ofner - Philipp Strafner, Michael Rampitsch - Andreas Reitbauer, Besmir Dinaj

Stimme zum Spiel:

Manfred Pieberl, Trainer Ehrenhausen:

"Das war eine kämpferisch sehr gute Leistung von uns. Lankowitz ist eine sehr gute Mannschaft und spielt sicher um den Titel mit. Unsere junge Mannschaft ist auf einem guten Weg."

by ReD

