Derbysieg: UFC Söding zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 13:02

Das Auswärtsspiel brachte für FC Lankowitz keinen einzigen Punkt – UFC TEAM Strommer Söding gewann die Partie mit 2:1. Vollends überzeugen konnte UFC Söding dabei jedoch nicht.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Dominik Thalhammer mit dem 1:0 für den Gastgeber zur Stelle (41.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich UFC TEAM Strommer Söding, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Michael Rampitsch beförderte das Leder zum 1:1 von Lankowitz in die Maschen (56.). Dominik Kollmann brachte UFC Söding nach 61 Minuten die 2:1-Führung. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von UFC TEAM Strommer Söding.

UFC Söding belegt mit 23 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Prunkstück von UFC TEAM Strommer Söding ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 16 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. UFC Söding knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte UFC TEAM Strommer Söding sieben Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für UFC Söding, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

FC Lankowitz holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Lankowitz momentan auf dem Konto. FC Lankowitz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Während UFC TEAM Strommer Söding am Freitag, den 29.10.2021 (19:00 Uhr) bei GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. gastiert, steht für Lankowitz einen Tag später (15:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit SC MSG Eibiswald auf der Agenda.

Gebietsliga West: UFC TEAM Strommer Söding – FC Lankowitz, 2:1 (1:0)

41 Dominik Thalhammer 1:0

56 Michael Rampitsch 1:1

61 Dominik Kollmann 2:1

