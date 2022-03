Auswärtsdreier: St. Stefan feiert souveräner Erfolg bei UFC Wettmannstätten

Details Samstag, 26. März 2022 11:36

Mit 0:3 verlor Wettmannstätten am vergangenen Freitag deutlich gegen SVU St. Stefan/St. St. Stefan ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten einen klaren Erfolg. SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz hatte auch das Hinspiel gegen UFC Wettmannstätten mit 3:0 gewonnen.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Thomas Mayer versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz von Wettmannstätten. Kevin Herunter trug sich in der 76. Spielminute in die Torschützenliste ein. Stephan Hiden stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für SVU St. Stefan/St. her (88.). Am Schluss siegte St. Stefan gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten.

UFC Wettmannstätten verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für die Heimmannschaft auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Wettmannstätten auf Rang acht wieder.

Mit 35 geschossenen Toren gehört SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga West. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

SVU St. Stefan/St. setzte sich mit diesem Sieg von UFC Haring-Group Wettmannstätten ab und belegt nun mit 23 Punkten den vierten Rang, während UFC Wettmannstätten weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Wettmannstätten auf FC Lankowitz, St. Stefan spielt am selben Tag gegen SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh.

Stimme zum Spiel:

Karl Jauk, Obmann Wettmannstätten:

"Ein Großteil der Mannschaft hat willenslos agiert. So kann man gegen keinen Gegner gewinnen!"

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz, 0:3 (0:0)

88 Stephan Hiden 0:3

76 Kevin Herunter 0:2

49 Thomas Mayer 0:1

Startaufstellungen:

Wettmannstätten: Oliver Kraner (K) - Teodor Knuplez, Patrick Possat, Peter Lazarus, Manuel Leitl - Martin Lazarus, Jan Lipp, Marcel Kraxner, Rudolf Josef Lenz, Oliver Winter , BSc - Gerhard Gasser

St. Stefan/St.: Philipp Regenfelder - Matthias Lichtenegger (K), Manuel Krenn, Daniel Schinagl - Maximillian Jöbstl, Michael Herk, Martin Hannes Gruber, Thomas Mayer, Sebastian Traussnigg - Rame Mehmetaj, Jan Orend

by ReD