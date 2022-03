Überraschung: Stallhofen besiegt den Tabellenführer Stainz

Details Montag, 28. März 2022 13:53

Obwohl SC Strasser Bau Stainz 1922 auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gast gegen SV SFL Raiffeisen Stallhofen eine überraschende 0:2-Pleite einstecken. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von SC Stainz, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Die Heimmannschaft war an diesem Spieltag für den Tabellenprimus nicht zu knacken.

Der SC Stainz rutschte gegen den SV Stallhofen aus.

Die erste Hälfte endete noch torlos

Im ersten Durchgang waren die Kontrahenten nicht in der Lage Akzente in der Offensive zu setzten, deshalb endete die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. 130 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für SV Stallhofen schlägt – bejubelten in der 49. Minute den Treffer von Florian Wagner zum 1:0. Nach einem Einwurf stichelte er den Ball irgendwie ins Tor. Stephan Pauritsch machte in der 80. Minute das 2:0 der Heimmannschaft perfekt. Er verwertete einen Abpraller nach einem Lattenschuss und sorgte so für den 2:0 Heimsieg seiner Mannschaft. Am Ende verbuchte Stallhofen gegen SC Strasser Bau Stainz 1922 einen Sieg.

Stainz bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer

Der SV SFL Raiffeisen Stallhofen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat SV Stallhofen derzeit auf dem Konto. Stallhofen ist seit drei Spielen unbezwungen. Die gute Bilanz von SC Stainz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC Strasser Bau Stainz 1922 bisher zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen. SC Stainz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Am kommenden Samstag trifft SV SFL Raiffeisen Stallhofen auf FC Erhart Preding, SC Strasser Bau Stainz 1922 spielt tags zuvor gegen GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S.

Stimme zum Spiel:

Patrick Koprivnik, Trainer Stallhofen:

"Wir haben sehr kompakt verteidigt. Wir wussten genau, was auf uns zukommt. Der Sieg war verdient, wir haben auch mehr Chancen herausgespielt."

Gebietsliga West: SV SFL Raiffeisen Stallhofen – SC Strasser Bau Stainz 1922, 2:0 (0:0)

80 Stephan Pauritsch 2:0

49 Florian Wagner 1:0

Startaufstellungen:

Stallhofen: Eduard Hausegger, Lukas Hiden, Jörg Reinprecht-Galler, Florian Wagner, Nico Heidenhofer, Andreas Rumpf, Gregor Stroißnig, Michael Haberler, Thomas Pauritsch, Ramon Krienzer, Stephan Pauritsch (K)

Stainz 1922: Daniel Edler - Tilen Zoric, Davor Klapka, Christopher Kowatschitsch, Philipp Hepflinger - Hrvoje Cavar, David Reisinger, Sebastjan Tuhtar, Stefan Burtscher - Edis Ljubijankic (K), Marco Henneth

by ReD

Foto: Richard Purgstaller