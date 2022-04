In Geberlaune: Allerheiligen II deklassiert Ehrenhausen

Details Sonntag, 10. April 2022 07:46

Die Reserve von SV Allerheiligen kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:2-Erfolg davon. Mit diesem beachtlichen Heimerfolg lachen die jungen Gallier nun sogar von der Tabellenspitze

Die jungen Gallier feiern gegen Ehrenhausen ein Schützenfest

Lukas Rabel, Luca Puster und Elias Rainer markierten einen Doppelpack

Luca Christian Puster brachte FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse in der 13. Minute ins Hintertreffen. Den Freudenjubel von Allerheiligen II machte Blaz Mulej zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (15.). Lukas Rabel trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein. Jan Erik Grillitsch erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 35 Minuten auf 3:1. Mit der Führung für Allerheiligen II ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte drehten die jungen Gallier richtig auf, Rabel (54.), Elias Peter Rainer (55.) und Puster (56.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 6:1 und ließen die Gäste dabei ziemlich alt aussehen. Für das 2:6 von Ehrenhausen zeichnete Timotej Snofl verantwortlich (59.). Für das Auswärtsteam war es ein Tag zum Vergessen. Helmut Geberle (72.), Rainer (85.) und Fabio Pistrich (86.) machten das Unheil perfekt. Insgesamt reklamierte Allerheiligen II gegen FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Allerheiligen ist jetzt Tabellenführer

Die errungenen drei Zähler gingen für SV Allerheiligen II einher mit der Übernahme der Tabellenführung. 61 Tore – mehr Treffer als Allerheiligen II erzielte kein anderes Team der Gebietsliga West. Die bisherige Spielzeit von SV Allerheiligen II ist weiter von Erfolg gekrönt. Allerheiligen II verbuchte insgesamt zehn Siege und vier Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Zehn Spiele ist es her, dass SV Allerheiligen II zuletzt eine Niederlage kassierte.

FC Ehrenhausen holte auswärts bisher nur drei Zähler. Ehrenhausen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 43 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat FC Ehrenhausen momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Ehrenhausen auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft Allerheiligen II auf UFC TEAM Strommer Söding, FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse spielt am selben Tag gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten.

Stimme zum Spiel:

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen II:

"Endlich haben wir die Tore gemacht die wir in den Spielen zu vor ausgelassen haben."

Gebietsliga West: SV Allerheiligen II – FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse, 9:2 (3:1)

86 Fabio Pistrich 9:2

85 Elias Peter Rainer 8:2

72 Helmut Geberle 7:2

59 Timotej Snofl 6:2

56 Luca Christian Puster 6:1

55 Elias Peter Rainer 5:1

54 Lukas Rabel 4:1

35 Jan Erik Grillitsch 3:1

23 Lukas Rabel 2:1

15 Blaz Mulej 1:1

13 Luca Christian Puster 1:0

Startformationen:

Allerheiligen: Matej Radan, Luca Christian Puster, Dominik Sliskovic, Tobias Jauschowetz, Kilian Hohl, Fabio Pistrich, Elias Peter Rainer, Lukas Rabel (K), Dominik Posch, Jan Erik Grillitsch, Maximilian Weber

Ehrenhausen: Fabian Insupp - Philipp Resch (K), Friedrich Partl, Aleksander Snofl, Blaz Mulej, Florian Kaiser - Felix Wolkinger, Timotej Snofl - Philipp Kneissl, Ryan Tuscher, Luca Vasic

by ReD

Foto: ASV/Reischl