Junge Gallier im Höhenflug: Allerheiligen II lacht von der Spitze

Details Samstag, 21. Mai 2022 16:43

Die Reserve von Allerheiligen kam am Freitag zu einem 2:0-Erfolg gegen USV Grenzland. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Allerheiligen II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte SV Allerheiligen II einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Schafft Roland Kerpicz mit seinen jungen Galliern den Meistertitel?

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Kilian Hohl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für Allerheiligen II ein (47.). Angelo Nenadic beförderte das Leder zum 2:0 des Tabellenprimus über die Linie (78.). Am Ende verbuchte SV Allerheiligen II gegen USV Veronik Installationen Grenzland die maximale Punkteausbeute.

Bei USV Grenzland präsentierte sich die Abwehr angesichts 50 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Trotz der Schlappe behalten die Gastgeber den sechsten Tabellenplatz bei. Acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat USV Veronik Installationen Grenzland momentan auf dem Konto.

Nach 22 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für Allerheiligen II 46 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant des Gasts ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 73 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die letzten Resultate von SV Allerheiligen II konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

USV Grenzland wird am kommenden Freitag von UFC Haring-Group Wettmannstätten empfangen. Allerheiligen II hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 04.06.2022 gegen SC Strasser Bau Stainz 1922.

Gebietsliga West: USV Veronik Installationen Grenzland – SV Allerheiligen II, 0:2 (0:0)

78 Angelo Nenadic 0:2

47 Kilian Hohl 0:1