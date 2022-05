USV Grenzland entführt die Punkte

Details Sonntag, 29. Mai 2022 19:04

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen USV Veronik Installationen Grenzland und UFC Haring-Group Wettmannstätten an diesem 24. Spieltag. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für USV Grenzland. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 die Punkte geteilt.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Aljaz Hribersek brach für USV Veronik Installationen Grenzland den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Am Ende behielt USV Grenzland gegen UFC Wettmannstätten die Oberhand.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Wettmannstätten im unteren Mittelfeld des Tableaus. Das Heimteam ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

USV Veronik Installationen Grenzland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der Gast in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zuletzt lief es erfreulich für USV Grenzland, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Für UFC Haring-Group Wettmannstätten geht es in zwei Wochen weiter, wenn am 11.06.2022 SC Strasser Bau Stainz 1922 gastiert. Am Samstag empfängt USV Veronik Installationen Grenzland SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh.

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – USV Veronik Installationen Grenzland, 0:1 (0:0)

61 Aljaz Hribersek 0:1