Zu späte Aufholjagd: SVU St. Stefan/St. geht gegen Wettmannstätten unter

SVU St. Stefan/St. und UFC Wettmannstätten lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. St. Stefan erlitt gegen Wettmannstätten erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel war SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz bei der deutlichen 4:8-Pleite unter die Räder gekommen.

UFC Haring-Group Wettmannstätten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan Lipp traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Teodor Knuplez schoss die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie (21.). Gerhard Gasser baute den Vorsprung von UFC Wettmannstätten in der 33. Minute aus. Der tonangebende Stil von Wettmannstätten spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Im zweiten Durchgang wollte die Hausherren den Umschwung herbeiführen und es sah auch kurz nach einer fulminanten Aufholjagd auf. In der 71. Minute bejubelte SVU St. Stefan/St. das 1:3. Florian Thomann schoss für den Tabellenletzten in der 75. Minute das zweite Tor. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und das Heimteam deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich St. Stefan noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten – SVU St. Stefan/St. bleibt weiter unten drin. 15:45 – das Torverhältnis von St. Stefan spricht eine mehr als deutliche Sprache. SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SVU St. Stefan/St. insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach 14 absolvierten Spielen stockte UFC Wettmannstätten sein Punktekonto bereits auf 25 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Wettmannstätten verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

UFC Haring-Group Wettmannstätten wandert mit nun 25 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von St. Stefan gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Freitag trifft SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz auf SC MSG Eibiswald, UFC Wettmannstätten spielt am selben Tag gegen SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen.

Stimme zum Spiel:

Thorsten Müller, Trainer Wettmannstätten:

"Wir haben 3:0 geführt, danach haben die Gegner alles auf eine Karte gesetzt. Wir hatten zehn Minuten, in denen wir schlecht gestanden sind, dort sind auch die beiden Gegentreffer geworden. Danach wurde es noch einmal spannend. Die kämpferische Leistung meiner Mannschaft war ok. Ich bin zufrieden."

Gebietsliga West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – UFC Haring-Group Wettmannstätten, 2:3 (0:3)

75 Florian Thomann 2:3

71 Matthias Viet 1:3

33 Gerhard Gasser 0:3

21 Teodor Knuplez 0:2

5 Jan Lipp 0:1

Aufstellungen:

SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz: Stefan Streit-Putzi, Kevin Herunter, Matthias Lichtenegger, Stephan Hiden, Patrick Kopp, Matthias Viet, Thorsten Ruprechter (K), Manuel Jagersbacher, Malik Njenga Muchemi, Valen Filipovic, Damian Lang



Ersatzspieler: Florian Thomann, Michael Herk, Sebastian Vollmann, Jan Orend, Mario Lipp, Andrei Daniel Kucharek



Trainer: Richard Wemmer

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Stefan Trunk - Teodor Knuplez, Michael Muckenauer, Lukas Budimir - David Neuhold, Ing. Martin Lazarus, Matej Breznik, Oliver Winter , BSc - Jan Lipp, Gerhard Gasser (K), Emanuel Weleba



Ersatzspieler: Oliver Kraner, Lars Lipp, Marcel Kraxner, Rudolf Josef Lenz, Peter Lazarus, Christoph Führer



Trainer: Thorsten Müller

