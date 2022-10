Punkt statt Pleite: Kanneh erzielt späten Ausgleich

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 19:33

SV Raiffeisen Stallhofen und SC Strasser Bau Stainz 1922 teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Maximilian Vollenwyder war es, der vor 150 Zuschauern für SC Stainz den Führungstreffer besorgte (34.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Matej Derek die Führung der Gäste aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Stephan Pauritsch schoss für SV Stallhofen in der 49. Minute das erste Tor. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Abu Kanneh mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 89. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. SC Strasser Bau Stainz 1922 wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Stallhofen die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Meiner Meinung nach war das von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. Obwohl Stallhofen in der zweiten Halbzeit mehr gekämpft hat, hatten wir aber die Chancen auf 3:0 oder 3:1. Aufgrund der Leistungschwankungen war das Unentschieden aber gerecht. Patrick Steiner, Trainer Stainz

SV Raiffeisen Stallhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Siege waren zuletzt rar gesät bei der Heimmannschaft. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

In den letzten Partien hatte SC Stainz kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Beide Mannschaften haben zehn Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass SC Strasser Bau Stainz 1922 mit einer Bilanz von 24:32 auf dem elften Tabellenplatz steht – knapp vor SV Stallhofen (15:31 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt Stallhofen dann im nächsten Spiel GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, während SC Stainz einen Tag zuvor bei FC Lankowitz antritt.

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Stallhofen – SC Strasser Bau Stainz 1922, 2:2 (0:2)

89 Abu Kanneh 2:2

49 Stephan Pauritsch 1:2

42 Matej Derek 0:2

34 Maximilian Vollenwyder 0:1

Startaufstellungen:

SV Raiffeisen Stallhofen: Eduard Hausegger, Jörg Reinprecht-Galler (K), Florian Wagner, Valentine Onyeka Ashien, Andreas Rumpf, Michael Haberler, Ikechukwu Ojukwu, Thomas Pauritsch, Ramon Krienzer, Abu Kanneh, Florian Korschitz-Torre

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Alexander Stanek - Roman Thaller, Thomas Schöner, Davor Klapka, Hrvoje Cavar, Christopher Kowatschitsch (K) - Sebastian Wippel, Lorenz Reisner, Maximilian Vollenwyder - David Reisinger, Matej Derek

by ReD