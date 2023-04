7-Tore-Spektakel: Stainz gewinnt gegen Wettmannstätten

Details Samstag, 01. April 2023 00:26

SC Strasser Bau Stainz 1922 und UFC Haring-Group Wettmannstätten lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. SC Stainz hat mit dem Sieg über UFC Wettmannstätten einen Coup gelandet. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit Wettmannstätten gefunden.

Gerhard Gasser traf dreimal

Die Gäste feierten einen Auftakt nach Maß - Gerhard Gasser markierte vor 100 Zuschauern die Führung für den UFC Wettmannstätten (3.). Matej Derek nutzte die Chance für SC Strasser Bau Stainz 1922 und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ein schöner Freistoßtrick war diesem Treffer vorausgegangen. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Gasser machte in der 55. Minute das 2:1 von UFC Haring-Group Wettmannstätten perfekt. SC Stainz zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Patrick Gutbrunner (71.) und Mikael Mertkarabetyan (79.) mit ihren Treffern das Spiel. In der 91. Minute war Gasser mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits sein 20. Saisontor! Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Roman Thaller für einen Treffer sorgte (95.). Am Schluss siegte SC Strasser Bau Stainz 1922 gegen UFC Wettmannstätten und das Helvetia-Stadion kochte über.

Tor, Toor, Tooor für SC Strasser Bau Stainz 1922 zum 4:3 durch Roman Thaller (Vorlage: Mikael Mertkarabetyan). Das Helvetia-Stadion explodiert! Stainz mit dem Last-Minute-Treffer! Mikael Mertkarabetyan bringt in der 95 Minute eine Flanke von halb links in die Mitte, wo Thaller im Springen über Torwart Trunk einschießt und zum viel umjubelten Sieg trifft. 1.Saisontor Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Das Stainzer Siegestor fiel erst in der Nachspielzeit

Durch die drei Punkte verbesserten sich die Gastgeber im Tableau auf die zehnte Position. SC Strasser Bau Stainz 1922 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, fünf Unentschieden und acht Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für SC Stainz, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der Patzer von Wettmannstätten zog im Klassement keine Folgen nach sich. Acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat UFC Haring-Group Wettmannstätten momentan auf dem Konto. UFC Wettmannstätten baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

SC Strasser Bau Stainz 1922 stellt sich am Donnerstag (19:00 Uhr) bei SC MSG Eibiswald vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Wettmannstätten GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn.

Stimme zum Spiel:

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"Das war meiner Meinung nach ein verdienter Sieg, weil wir mehr fürs Spiel getan haben. Leider sind zwei von drei Gegentore aufgrund von Eigenfehlern entstanden. Dass wir dann noch in der 95. Minute den Siegestreffer gemacht haben, zeigt die Moral der Mannschaft und den Willen."

Gebietsliga West: SC Strasser Bau Stainz 1922 – UFC Haring-Group Wettmannstätten, 4:3 (1:1)

95 Roman Thaller 4:3

91 Gerhard Gasser 3:3

79 Mikael Mertkarabetyan 3:2

71 Patrick Gutbrunner 2:2

55 Gerhard Gasser 1:2

31 Matej Derek 1:1

3 Gerhard Gasser 0:1

Aufstellungen:

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Alexander Stanek - Thomas Schöner, Davor Klapka, Hrvoje Cavar, Srdan Krpic - Roman Thaller, Mikael Mertkarabetyan, Patrick Gutbrunner, Christopher Kowatschitsch - Edis Ljubijankic (K), Matej Derek

Ersatzspieler: Moritz Wellscheller, Alexander Schwab, Kevin Temmel, Philipp Schmölzer, Lorenz Reisner, Sebastian Wenzl

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Stefan Trunk - Teodor Knuplez, Michael Muckenauer, Lukas Budimir - Ing. Martin Lazarus, Matej Breznik, Marcel Grinschgl, Oliver Winter , BSc - Jan Lipp, Gerhard Gasser (K), Emanuel Weleba

Ersatzspieler: Oliver Kraner, Marcel Kraxner, Rudolf Josef Lenz, Peter Lazarus, Manuel Leitl, Mag. Kevin Strohmeier

