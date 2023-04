Gasser-Festspiele: SC Eibiswald verliert hoch gegen UFC Wettmannstätten

Details Montag, 24. April 2023 22:25

UFC Haring-Group Wettmannstätten erteilte SC MSG Eibiswald eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das UFC Wettmannstätten am Ende mit 5:4 gewonnen hatte.

Gerhard Gasser sorgte für einen lupenreinen Hattrick

In Topform präsentierte sich Gerhard Gasser, der einen lupenreinen Hattrick markierte (18./25./33.) und SC Eibiswald einen schweren Schlag versetzte. Die Gastgeber ließen zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Wettmannstätten. Dann sah auch noch Lukas Klug in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für SC MSG Eibiswald gelaufen. Martin Lazarus vollendete zum vierten Tagestreffer in der 80. Spielminute. Jan Lipp stellte schließlich in der 86. Minute den 5:0-Sieg für UFC Haring-Group Wettmannstätten sicher. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem UFC Wettmannstätten bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Ein Satz mit X - das war wohl nix für die Heimmanschaft. Der UFC Wettmannstätten rund um den Spieler des Spiels Gerhard Gasser deklassieren die Heimmannschaft mit 0:5. In diesem Sinne - Danke fürs Lesen und bis bald! :) BigMamba, Ticker-Reporter

SC MSG Eibiswald hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Die gute Bilanz von SC Eibiswald hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC MSG Eibiswald bisher zehn Siege, fünf Remis und vier Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Wettmannstätten in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Samstag (18:00 Uhr) reist SC Eibiswald zu FC Lankowitz, tags zuvor begrüßt UFC Haring-Group Wettmannstätten SV RB Pichler Bau Gralla vor heimischer Kulisse.

Gebietsliga West: SC MSG Eibiswald – UFC Haring-Group Wettmannstätten, 0:5 (0:3)

86 Jan Lipp 0:5

80 Martin Lazarus 0:4

33 Gerhard Gasser 0:3

25 Gerhard Gasser 0:2

18 Gerhard Gasser 0:1

Foto: UFC Wettmannstätten/Jauk

