Aus Langweiler wird Spektakel - 7 Treffer in Hälfte zwei

Details Montag, 24. April 2023 22:00

FC Preding erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen SC Stainz. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Preding den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war mit einer 1:7-Klatsche für das Heimteam geendet.

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten wurden den Besuchern im Trockenmax-Stadion in Preding geboten. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen - dafür ging aber im zweiten Durchgang die Post ab!

HALBZEIT im Trockenmax Stadion! Eine ganz schwere erste Halbzeit geht zu Ende. Viele Fehlpässe - kaum Abschlüsse - wenig Ideen auf beiden Seiten also kann es nur besser werden in der zweiten Halbzeit. Gleich geht es hier weiter in Preding - Auf hoffentlich bessere 45 Minuten Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Aleksa Misic brach für FC Erhart Preding den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Emil Hamzagic erhöhte den Vorsprung der Heimelf nach 66 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 von Preding sorgte Zeljko Babic, der in Minute 73 zur Stelle war. In der 77. Minute legte Edin Rekic zum 4:0 zugunsten von FC Erhart Preding nach.

Edis Ljubijankic verkürzte für SC Strasser Bau Stainz 1922 später in der 87. Minute auf 1:4. Marcus Zmugg baute den Vorsprung der Gastgeber in der 89. Minute aus. In der 90. Minute brachte SC Stainz das Netz zum Zappeln. Phillip Schmölzer sorgte noch für eine Ergebniskorrektur. Letzten Endes ging Preding im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

FC Erhart Preding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Auf dem 13. Platz der Hinserie nahm man von FC Preding wenig Notiz. Der aktuell sechste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Nach diesem Erfolg steht Preding auf dem zehnten Platz der Gebietsliga West. Die formschwache Abwehr, die bis dato 59 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Erhart Preding in dieser Saison. FC Preding bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. Preding befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt SC Strasser Bau Stainz 1922 weiter im Schlamassel. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von SC Stainz alles andere als positiv. SC Strasser Bau Stainz 1922 taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag trifft FC Erhart Preding auf GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, SC Stainz spielt tags zuvor gegen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S.

Gebietsliga West: FC Erhart Preding – SC Strasser Bau Stainz 1922, 5:2 (0:0)

90 Philipp Schmoelzer 5:2

89 Marcus Zmugg 5:1

87 Edis Ljubijankic 4:1

77 Edin Rekic 4:0

73 Zeljko Babic 3:0

66 Emil Hamzagic 2:0

60 Aleksa Misic 1:0

by ReD

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei