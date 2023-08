Neuzugang Panikvar schießt GASV Pölfing-Brunn zum Sieg

Details Samstag, 12. August 2023 20:45

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn gegen FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. zu einem 2:1.

Pölfing-Brunn holt ein 0:1 auf

In einer rassigen Partie gingen die Gäste in Führung - David Poljanec sorgte in der 17. Minute für das 0:1. Vor 200 Zuschauern verwertete der Stürmer einen Strafstoß. Die Hausherren wachten jetzt auf und wurden immer stärker und gaben durch Mario Damse einen Warnschuss ab, der nur an die Latte ging. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Alen Buksek das 1:1 zugunsten von GASV Pölfing-Brunn (40.). Nur zwei Minuten später legte Marko Panikvar das 2:1 nach (42.). Den Grundstein für den Sieg über FC St. Nikolai i.S. legte Pölfing-Brunn bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei trotz einiger Möglichkeiten der Heimischen keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Am kommenden Sonntag tritt das Heimteam bei SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen an, während St. Nikolai i.S. einen Tag zuvor UFC Haring-Group Wettmannstätten empfängt.

Stimme zum Spiel:

Jochen Kollmann, sportlicher Leiter Pölfing Brunn:

"Servus. In der ersten halben Stunde war St Nikolai stärker. Dann hatten wir durch einen Freistoß einen Stangenschuß. Von dort weg haben wir die Kontrolle übernommen und noch vor der Pause das Spiel gedreht. In der zweiten Halbzeit hätten wir aus den vielen Chancen den Sack früher zumachen müssen."

Gebietsliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 2:1 (2:1)

42 Marko Panikvar 2:1

40 Alen Buksek 1:1

17 David Poljanec 0:1

Aufstellungen:

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Alen Buksek, Tilen Osovnikar, Alexander Tschiltsch (K), Lukas Luckerbauer, Simon Schreiner, Robert Klug, Dominik Puschnigg - Mario Damse, David Zorec - Marko Panikvar

Ersatzspieler: Jernej Ferk, Tobias Ranegger, Marcel Poschauko, Maximilian Tristan Clavora, Sebastian Lipp, Florian Lipp

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: David Koweindl - Ales Skale, Eugen Zizek, Lukas Marko, Lukas Klemencic, Patrick Possat - Fabio Rasser, Marcel Trettnak (K), David Poljanec - Teo Milic, Stefan Sokulskyj

Ersatzspieler: Kevin Aldrian, Uros Ruis, Fabian Stiegler, Zal Zanic, Alexander Kerschbaumer, Marvin Lindner

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller

