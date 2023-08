Saisonauftakt nach Maß: SV Dobl rupft FC Preding

Details Montag, 14. August 2023 22:45

Absteiger SV TIBA Austria Dobl kam am ersten Spieltag zu einem 5:0-Sieg gegen FC Erhart Preding. MIt dieser Form wird Dobl wohl ein Wörtchen um den Titelkampf mitzureden haben.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf SV Dobl zur Führung (45.). Nach einer schönen Flanke traf Mihael Grigic per Kopf. Ein Tor auf Seiten des Gasts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Beide Teams kommen unverändert aus den Kabinen. Robert Culjak, Ticker-Reporter

In der 48. Minute erreichte Matthias Hecher ein schöner Laufpass und er brachte den Ball im Netz von FC Preding unter. Dobl baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:0 für SV TIBA Austria Dobl durch ein Eigentor von Preding in der 73. Minute. Unglücksrabe Niko Jez traf ins eigene Gehäuse. Astrit Krasniqi legte in der 79. Minute zum 4:0 für SV Dobl nach. Pascal Leimisch gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Dobl (83.). Am Ende feierte SV Dobl einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen FC Erhart Preding kam SV TIBA Austria Dobl zu einem verdienten Sieg.

Am kommenden Samstag tritt FC Preding bei USV Veronik Installationen Grenzland an, während SV TIBA Austria Dobl einen Tag zuvor FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse empfängt.

Gebietsliga West: FC Erhart Preding – SV TIBA Austria Dobl, 0:5 (0:1)

83 Pascal Leimisch 0:5

79 Astrit Krasniqi 0:4

73 Eigentor durch Niko Jez 0:3

48 Matthias Hecher 0:2

45 Mihael Grigic 0:1

Aufstellungen:

Preding: Marco Weixler - Edin Rekic, Niko Jez, Daniel Bretterklieber, Philipp Bretterklieber (K) - Primoz Potocnik, Zeljko Babic, Aleksa Misic - Djordje Micic, Ivica Grgic, Urban Cander

Ersatzspieler: Stefan Schweinzger, Luca Kerbis, Christopher Steinmetz, Luca Paier, Marcus Zmugg

V "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - Blaz Roskar, Ivan Dzidzic, Michael Weimüller - Kevin Krassnitzer, Florian Manfred Schatz, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner (K), Mihael Grigic - Pascal Leimisch, Matthias Hecher

Ersatzspieler: Marco Spreitzhofer, David Karl Lang, Astrit Krasniqi, Gabriel Maier, Stefan Rabensteiner, Dominik Potocnik

by ReD

