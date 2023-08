Aus 0:3 mach 4:3 - Unglaubliche Aufholjagd von SV Dobl

Details Montag, 28. August 2023 22:46

Nach formidablem Beginn und daraus resultierender hoher Führung gab SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh das Spiel unerwartet noch komplett aus der Hand und musste sich zum Schluss gar mit 3:4 geschlagen geben.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Kinhamer sein Team in der dritten Minute. In der 24. Minute brachte Philipp Krainer den Ball im Netz von SV TIBA Austria Dobl unter. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Krainer legte in der 63. Minute zum 3:0 für SV Heimschuh nach. Mihael Grigic schoss für SV Dobl in der 79. Minute das erste Tor. Pascal Leimisch ließ sich in der 82. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für den Tabellenprimus. Die 86. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Tobias Tertinjek von Heimschuh flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Die Gastgeber kamen nicht mehr ins Spiel zurück, Matthias Hecher brachte Dobl sogar in Führung (93.). SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot SV TIBA Austria Dobl nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

SV Heimschuh bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Drei Spiele und noch kein Sieg: Heimschuh wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SV Dobl ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Kommenden Samstag (18:00 Uhr) tritt SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh bei USV Veronik Installationen Grenzland an, schon einen Tag vorher muss Dobl seine Hausaufgaben bei FC Lankowitz erledigen.

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh – SV TIBA Austria Dobl, 3:4 (2:0)

93 Matthias Hecher 3:4

85 Mihael Grigic 3:3

82 Pascal Leimisch 3:2

79 Mihael Grigic 3:1

63 Philipp Krainer 3:0

24 Philipp Krainer 2:0

3 Patrick Kinhamer 1:0

