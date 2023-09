Zwei Stangenschüsse und ein Ausschluss - St. Nikolai besiegt Heimschuh

Details Samstag, 16. September 2023 00:46

In einem spannenden Duell zwischen dem FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S. und dem SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh setzte sich St. Nikolai/S. mit 3:1 durch. Drei verletzte Stammspieler bei den Gästen waren zuviel - die Reservegarnitur hielt zwar brav dagegen konnte es aber nicht richten. Das Spiel hätte aber auch anders laufen können - Heimschuh traf zweimal nur die Stange.

Teo Milic traf gegen seinen Ex-Klub

Das erste Tor des Spiels fiel in der 32. Minute, als Stefan Sokulskyj vor 400 Zuschauern für St. Nikolai/S. traf. Nach einem Einwurf wurde der Ball verlängert, er gelangte zum Schützen und es stand 1:0. Zur Halbzeitpause führte die Heimmannschaft knapp mit 1:0.

In der zweiten Halbzeit gelang SV Heimschuh der Ausgleichstreffer, als Patrick Kinhamer in der 57. Minute einen Elfmeter verwandelte. Danach hatten die Gäste Pech, Kinhamer traf nur die Stange. Doch nur drei Minuten später sah Dominik Braunstein von SV Heimschuh die Gelb-Rote Karte (60.), was die Aufgabe für sein Team weiter erschwerte. Trotz der numerischen Unterlegenheit blieb Heimschuh weiter dran - die beiden Teams agierten ebenbürtig.

In der 87. Minute brachte Teo Milic St. Nikolai/S. erneut in Führung. Auch dieser Treffer fand seinen Ursprung in einem Einwurf. Jetzt machten die Gäste auf und ließen den Heimischen Platz zum Kontern. In der Nachspielzeit konnte ein Schuss von Torhüter Angelo Simonitsch nur kurz abgewehrt werden - Alexander Kerschbaumer verwertete den Abpraller auf 3:1 (92.). Einmal waren dann die Heimschuher noch dran - Thomas Tauss nagelte einen Schuss and die Latte. Am Ende behielt FC St. Nikolai/S. die drei Punkte zu Hause.

So steht es um die Teams

St. Nikolai/S. hat bisher nur eine Niederlage hinnehmen müssen und ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen.

Für Heimschuh ist die Defensivarbeit ein Problem, da sie im Schnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel kassiert haben. Die Mannschaft holte auswärts bisher nur fünf Punkte und teilt die Punkte gerne, hat aber auch zweimal verloren. Mit diesem Sieg setzte sich FC St. Nikolai/S. von SV Heimschuh ab und belegt nun den vierten Tabellenplatz mit elf Punkten, während Heimschuh weiterhin sechs Punkte auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

In der nächsten Woche tritt St. Nikolai/S. am Freitag gegen SV TIBA Austria Dobl an, während Heimschuh einen Tag später zu Hause gegen SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen antritt. Es bleibt spannend, wie sich beide Mannschaften in den kommenden Spielen präsentieren werden.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Heric, Trainer St. Nikolai:

"Das war ein rassiges Derby mit viel Mittelfeldgeplänkel und viel auf Zufall aufgebaut. Nach der Gelb-Roten für Heimschuh war die Partie zu unseren Gunsten entschieden, dann haben wir begonnen Fußball zu spielen."

Christoph Marat, Trainer Heimschuh:

"In puncto Kampfgeist und Leidenschaft kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen. Es war ein ausgeglichenes Spiel, das mit zwei späten Toren entschieden worden ist. Das Ergebnis verfälscht ein wenig den Spielverlauf, einen Punkt hätten wir uns mit Sicherheit verdient gehabt."

Gebietsliga West: FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. – SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, 3:1 (1:0)

92 Alexander Kerschbaumer 3:1

87 Teo Milic 2:1

57 Patrick Kinhamer 1:1

32 Stefan Sokulskyj 1:0

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Patrick Kogler - Ales Skale, Michael Gaisch, Eugen Zizek, Lukas Marko, Patrick Possat - Fabio Rasser, Uros Ruis, Marcel Trettnak (K) - Teo Milic, Stefan Sokulskyj



Ersatzspieler: David Koweindl, Sasha Gutjahr, Fabian Stiegler, David Poljanec, Alexander Kerschbaumer, Marvin Lindner



Trainer: Benjamin Heric

SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh: Angelo Simonitsch - Manuel Pöschl, Markus Reiterer (K), Miha Burian, Wolfgang Tachella - Mario Puchmann, Jan Watz, Dominik Braunstein, Mathias Treissmann, Thomas Tauss - Patrick Kinhamer



Ersatzspieler: Christopher Schnabl, Patrick Pfeifer, Marcel Gamperl, Lukas Bicu, Jan Kainz, Michael Schauzer



Trainer: Christopher Marat

by René Dretnik

Foto: Gabriele Trettnak

