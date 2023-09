Viele Tore, doch kein Sieger - Lankowitz und Grenzland trennen sich Unentschieden

Details Samstag, 16. September 2023 23:37

Im Spiel FC Lankowitz gegen USV Veronik Installationen Grenzland trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Gerald Strafner remisiert mit dem FC Lankowitz gegen den USV Grenzland

Offener Schlagabtausch

Die Mannschaft des FC Lankowitz startete furios in die Partie, als Michael Medwed bereits in der sechsten Minute die Führung erzielte. USV Grenzland glich zum 1:1 aus, als Tomaz Modic in der 23. Minute traf. Manuel Ofner brachte Lankowitz in der 34. Minute erneut in Führung, und so stand es zur Halbzeit 2:1 für die Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit gelang Vid Paradiz in der 69. Minute der Ausgleichstreffer für USV Grenzland. Trotz beiderseitiger Bemühungen blieb es bei diesem Unentschieden, und der Schiedsrichter beendete das Spiel nach 90 Minuten.

Die Abwehr des FC Lankowitz muss sich in Zukunft verbessern, da das Team durchschnittlich mehr als zwei Gegentore pro Spiel hinnehmen musste. Bemerkenswert ist auch, dass Lankowitz in dieser Saison zu Hause noch keinen Sieg einfahren konnte. Mit diesem Punktgewinn rutschte das Team auf den zwölften Platz in der Tabelle ab und konnte in den letzten fünf Spielen keinen Sieg verzeichnen.

USV Veronik Installationen Grenzland holte bisher auswärts lediglich vier Punkte und bleibt weiterhin auf dem 13. Platz. Das Team hat Schwierigkeiten, Spiele zu gewinnen, da es bereits das dritte Spiel in Folge ohne Sieg ist.

Beide Teams haben erst einmal gewonnen

In dieser Saison konnte keine der beiden Mannschaften mehr als einen Sieg einfahren.

FC Lankowitz wird am kommenden Freitag gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten antreten (Anstoß: 19:00 Uhr), während USV Veronik Installationen Grenzland einen Tag später ein Heimspiel gegen FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch bestreitet.

Stimme zum Spiel:

Bernd Monsberger, Sektionsleiter Lankowitz:

"Es war eine gerechte Punkteteilung. Wir waren glücklos, hätten in der letzten Minute noch den Lucky Punch setzen können, den hat der Tormann aber souverän gehalten. Es war auf beiden Seiten eine originale X-Partie."

Gebietsliga West: FC Lankowitz – USV Veronik Installationen Grenzland, 2:2 (2:1)

69 Vid Paradiz 2:2

34 Manuel Ofner 2:1

23 Tomaz Modic 1:1

6 Michael Medwed 1:0

Aufstellungen:

Lankowitz: Tobias Prettenthaler - Philipp Kurt Hiebler, Manuel Ofner, Christoph Laschat, Fabian Riedl - Michael Medwed, Michael Rampitsch, Philipp Strafner (K), Marco Krauss - Andreas Krainer, Robin Frühwirth



Ersatzspieler: Tobias Scheer, Valentin Höller, Bastian Jereb, Daniel Movia, Daniel Unger, Franz Hoffman



Trainer: Gerald Strafner

Grenzland: Primoz Kanduc - Erwin Tatzer (K), Edi Petek, Stas Nabernik, Lukas Paar - Tim Marko, Jusuf Dzemailji, Tilen Stachel, Tomaz Modic, Vid Paradiz, Tilen Stefanovic -



Ersatzspieler: Nal Aplinc, Luca Rainer, Mario Kröll, Ziga Mravljak



Trainer: Dejan Planinsic

by René Dretnik

Symbolfoto:

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.