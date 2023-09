Underdog triumphiert über Favorit - FV St. Andrä/Höch ringt SV Dobl nieder

Details Montag, 18. September 2023 18:34

FV St. Andrä/Höch stellte SV Dobl ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Die Experten wiesen Dobl vor dem Match gegen St. Andrä/Höch die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Von Taktik geprägte erste Hälfte

Die erste Halbzeit verlief relativ ereignisarm, wobei beide Mannschaften darauf bedacht waren, wenig Risiko einzugehen und Fehler zu vermeiden. Der SV Dobl hatte zwar mehr Spielanteile, konnte jedoch keinen entscheidenden Vorteil daraus ziehen. Das einzige Tor in dieser Phase des Spiels fiel zugunsten von St. Andrä/Höch. Miha Kokol verwandelte einen Elfmeter souverän, der nach einem regelwidrigen Foul an Simon Kramberger verhängt wurde. Dieses Tor brachte die Heimmannschaft in der 19. Minute in Führung.

In der zweiten Halbzeit verstärkte der SV Dobl seinen Druck und versuchte, über die Flügel gefährliche Angriffe zu kreieren. Trotzdem konnte die gut organisierte Abwehr von St. Andrä/Höch unter der Leitung von Tim Kovacec und Michael Rat die Dobler Offensivbemühungen weitgehend kontrollieren. Dennoch gelang dem SV Dobl der verdiente Ausgleichstreffer, als Kevin Krassnitzer einen beeindruckenden 25-Meter-Weitschuss genau ins lange Eck setzte (62. Minute). Dieser Treffer sorgte für Spannung und ein offenes Spiel.

Pascal Werdnig schlug bei seinem Comeback zu

Die Entscheidung fiel jedoch zugunsten der Heimmannschaft, als sie einen Konter nutzte. Miha Kokol legte den Ball auf Pascal Werdnig, der das Siegtor für St. Andrä/Höch erzielte (66. Minute). Die 150 Zuschauer, insbesondere diejenigen, die St. Andrä/Höch unterstützten, feierten diesen wichtigen Treffer ausgelassen nach dem Spiel.

Mit diesem Sieg kletterte der FV St. Andrä/Höch auf den siebten Platz in der Gebietsliga West und hat nun insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf seinem Konto. Das Team ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Der SV TIBA Austria Dobl steht weiterhin gut da und hat aus sechs Spielen 15 Punkte gesammelt. Ihre einzige Niederlage in dieser Saison erlitten sie bisher. In der kommenden Woche wird der FV St. Andrä/Höch gegen den USV Veronik Installationen Grenzland antreten, während der SV Dobl einen Tag zuvor den FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S. empfangen wird. Es verspricht also, eine spannende Saison für beide Mannschaften zu werden.

Stimme zum Spiel:

Gottfried Sundl, Trainer St. Andrä:

"Das war ein überraschender Sieg für uns. In einem offenen Spiel haben wir das eine Tor mehr gemacht. Wir haben unsere Heimserie ausgebaut - 14 Meisterschaftsspiele zuhause in Folge nicht mehr verloren."

Gebietsliga West: FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch – SV TIBA Austria Dobl, 2:1 (1:0)

66 Pascal Werdnig 2:1

62 Kevin Krassnitzer 1:1

19 Miha Kokol 1:0

Aufstellungen:

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: Narsej Anzel - Paul Mörth, Tim Kovacec, Michael Rat - Kevin Genseberger, Maximilian Oberleitner, Simon Kramberger, Christoph Reiterer, Michael Muster (K), Philipp Jartschitsch - Miha Kokol

Ersatzspieler: Stefan Pratter, Kevin Potocnik, Christoph Stangl, Pascal Werdnig, Pascal Ramschak

Trainer: DI Gottfried Sundl , BSc

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - Blaz Roskar, Ivan Dzidzic, Gabriel Maier - Kevin Krassnitzer, Florian Manfred Schatz, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner (K), Mihael Grigic - Pascal Leimisch, Matthias Hecher

Ersatzspieler: Philipp Prischnegg, David Karl Lang, Astrit Krasniqi, Stefan Rabensteiner, Robert Culjak

Trainer: Stefan Prießnig , MSc

