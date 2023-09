SV Heimschuh siegt gegen Stallhofen und klettert

Details Montag, 25. September 2023 17:28

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Heimschuh mit 2:1 gegen SV Stallhofen für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bereits nach fünf Minuten trafen die Hausherren nach einem Freistoß die Stange - Mario Puchmann knallte den Ball ans Aluminium. In der 21. Minute ließ Patrick Kinhamer einen Ball ins Zentrum klatschen, dort stand Max Reiterer und übergab die Kugel an Thomas Tauss - dieser lief alleine aufs Tor zu und versenkte das Runde im Eckigen.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Lukas Hiden zum Ausgleich für Stallhofen. Nach einer Flanke ins Zentrum reichte es dem Kapitän, den Fuss hinzuhalten. Somit hatte zum Seitenwechsel keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Zur Halbzeit stellte Heimschuh Coach Christopher Marat die Taktik ein wenig um und brachte Lukas Bicu für Niklas Treissmann - der Plan ging auf - die Gastgeber hatten im gesamten zweiten Durchgang die Oberhand. Patrick Kinhamer spielt in der 63. Minute den Tormann aus, traf aus spitzem Winkel und machte in der 63. Minute das 2:1 von SV Heimschuh perfekt. Kurz vor Schluss hätte Kinhamer noch ein Tor machen müssen - er scheiterte allerdings am eigenen Unvermögen. Die einzige Möglichkeit der Gäste in Hälfte zwei wurde von Goalie Angelo Simonitsch vereitelt.

Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierten die Gastgeber einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen.

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter?

Für Heimschuh gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh belegt momentan mit neun Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 15:15 ausgeglichen.

Trotz der Niederlage belegt SV Stallhofen weiterhin den fünften Tabellenplatz. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Heimschuh verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Stallhofen bei.

Heimschuh tritt am Freitag, den 29.09.2023, um 19:00 Uhr, bei GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen SV TIBA Austria Dobl.

Stimme zum Spiel:

Christopher Marat, Trainer Heimschuh:

"Wir haben die vielen Ausfälle gut kompensiert. Ich gratuliere meiner Mannschaft. Jetzt können wir mit einer breiten Brust zum schweren Spiel nach St. Martin fahren."

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh – SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen, 2:1 (1:1)

63 Patrick Kinhamer 2:1

43 Lukas Hiden 1:1

21 Thomas Tauss 1:0

SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh: Angelo Simonitsch - Manuel Pöschl, Markus Reiterer (K), Wolfgang Tachella - Mario Puchmann, Jan Watz, Mathias Treissmann, Thomas Tauss, Niklas Treissmann, Tobias Tertinjek - Patrick Kinhamer



Ersatzspieler: Daniel Held, Patrick Pfeifer, Marcel Gamperl, Lukas Bicu, Jan Kainz, Michael Schauzer



Trainer: Christopher Marat

SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen: Philipp Fauland-Fink - Ikechukwu Ojukwu, Thomas Pauritsch, Ramon Krienzer, Stephan Pauritsch, Abu Kanneh, Leon Pehmer - Florian Wagner, Mikael Mertkarabetyan, Daniel Korschitz-Torre - Lukas Hiden (K)



Ersatzspieler: Eduard Hausegger, Günther Ranegger, Haris Hamzic, Jürgen Rößler, Sebastian Supp



Trainer: Markus Leeb

