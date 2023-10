Unglaubliches Debakel: St. Martin fängt sich beim SV Dobl zehn Trümmer ein

Details Montag, 09. Oktober 2023 16:33

Auf dieses Ergebnis hätte wohl keiner gewettet: Der SV Dobl fuhr die Dampfwalze aus und machte GSV St. Martin/S. im Spitzenspiel mit 10:0 platt. Mit viel Ambitionen waren die Gäste in die Saison gestartet - der Titel sollte nach St. Martin geholt werden. Der Kader wurde mit Stars verstärkt - scheinbar hat man auf die falschen Spieler gesetzt - denn so eine Abfuhr ist eigentlich mit einer Arbeitsverweigerung gleichzusetzen.

Blaz Rosker traf dreimal - Michael Manfred Ebner zweimal

Im ersten Durchgang hielten sich die Gastgeber noch ein wenig zurück und trafen "nur" viermal. Pascal Leimisch brachte SV TIBA Austria Dobl in der elften Minute in Front. Blaz Roskar trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für ruhige Verhältnisse sorgte Gabriel Maier, als er das 3:0 für SV Dobl besorgte (32.). Michael Manfred Ebner vollendete zum vierten Tagestreffer in der 36. Spielminute. Nach dem souveränen Auftreten von Dobl überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Tor, Toor, Tooor für SV TIBA Austria Dobl zum 4:0 durch Gichti Ebner! EHL oder DHL? Man weiß es nicht! Es bringt nicht die Post, sondern Ebner, Hecher und Leimisch! Das kongeniale Trio schlägt wieder zu! Leimisch auf Hecher, dieser quer auf Ebner welcher nur mehr ins leere Tor einschieben braucht! Diesmal aber mit rechts meine Damen und Herren! Chose Mouwinjo, Ticker-Reporter

Matthias Hecher (51.), Ebner (53.) und Lukas Christian Friedl (56.) schraubten das Ergebnis weiter auf 7:0 in die Höhe. Roskar gelang ein Doppelpack (66./77.), mit dem er das Ergebnis auf 9:0 hochschraubte. Stefan Rabensteiner legte in der 83. Minute zum 10:0 für SV TIBA Austria Dobl nach. Schließlich war auch der Torrausch des Gastgebers vorbei und GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S in alle Einzelteile zerlegt.

„Der Charakter zählt“ und den hat St. Martin nicht bewiesen! Die Gäste desolat und Dobl auf der Gegenseite mit gefühlt 10 Schüssen und 10 Toren! Chose Mouwinjo, Ticker-Reporter

SV Dobl setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Bei Dobl greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal acht Gegentoren stellt SV TIBA Austria Dobl die beste Defensive der Gebietsliga West. Nur einmal gab sich Dobl bisher geschlagen. SV TIBA Austria Dobl befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Dobl bleibt auf Aufstiegskurs

GSV St. Martin/S. holte auswärts bisher nur drei Zähler. Trotz der Schlappe behält der Gast den fünften Tabellenplatz bei. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat St. Martin derzeit auf dem Konto. Der Traum vom Titel ist vermutlich ausgeträumt.

Kommenden Freitag (18:45 Uhr) tritt SV Dobl bei SC Strasser Bau Stainz 1922 an, zwei Tage später muss GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen USV Veronik Installationen Grenzland erledigen.

Gebietsliga West: SV TIBA Austria Dobl – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 10:0 (4:0)

83 Stefan Rabensteiner 10:0

77 Blaz Roskar 9:0

66 Blaz Roskar 8:0

56 Lukas Christian Friedl 7:0

53 Michael Manfred Ebner 6:0

51 Matthias Hecher 5:0

36 Michael Manfred Ebner 4:0

32 Gabriel Maier 3:0

21 Blaz Roskar 2:0

11 Pascal Leimisch 1:0

Aufstellungen:

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - Blaz Roskar, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Kevin Krassnitzer, Florian Manfred Schatz, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner (K), Mihael Grigic - Pascal Leimisch, Matthias Hecher

Ersatzspieler: Marco Spreitzhofer, David Karl Lang, Astrit Krasniqi, Stefan Rabensteiner, Robert Culjak, Dominik Potocnik

Trainer: Stefan Prießnig , MSc

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Goran Ivanovic, Tilen Zoric, Ziga Kus, David Madl - Stefan Schmuck, Jernej Lampret, Markus Saurer, Elias Waltl, Dominik Steinbauer - Darijo Dragosavac

Ersatzspieler: Robert Silly, Sebastjan Tuhtar, Christian Kobale, Joze Hudernik, Max Schauer, Thomas Jasbetz

Trainer: Prof. Damijan Perus

by René Dretnik

Symbolfoto: Harry Dostal

