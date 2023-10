Kokol trifft dreimal: FV St. Andrä/Höch deklassiert FC St. Nikolai i.S.

Details Montag, 09. Oktober 2023 17:29

FV St. Andrä/Höch erteilte FC St. Nikolai i.S. eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte St. Andrä/Höch den maximalen Ertrag.

Fuminanter Derbysieg von St. Andrä/Höch

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Reiterer traf in der ersten Minute zur frühen Führung und eröffnete die Torfestspiele in seiner Heimstätte. Die Gäste glichen aus - Stefan Sokulskyj beförderte das Leder zum 1:1 von St. Nikolai i.S. in die Maschen (20.). Miha Kokol stellte die Weichen für FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch auf Sieg, als er in Minute 34 mit dem 2:1 zur Stelle war. Kurz vor dem Pfiff erhöhte Simon Kramberger auf 3.1 (45+2). Mit diesem passablen Vorsprung für FV St. Andrä/Höch ging es in die Kabine - die 250 Besucher durften sich wiederum auf eine torreiche zweite Halbzeit freuen.

Auch im zweiten Durchgang waren die Hausherren tonangebend - der Ball rollte mehrheitlich in Richtung des Strafraumes der Gäste. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn traf Kokol erneut (47.) und in der 74. Minute setzte der Slowene noch ein drauf - er schraubte das Ergebnis auf 5:1 hoch. Den Vorsprung von FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch ließ Kevin Potocnik in der 87. Minute anwachsen. Er traf vom Elfmeterpunkt und sorgte für die endgültige Entscheidung. Letztlich feierte FV St. Andrä/Höch gegen FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Rassiges Derby - St. Nikolai ohne Chance

St. Andrä/Höch macht nach diesem Sieg fünf Plätze in der Tabelle gut und klettert auf den achten Rang. Der Aufsteiger bessert seine Saisonbilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten.

Aufgrund der Niederlage rutscht der FC St. Nikolai i.S. um fünf Plätze ab - die Heric-Elf ist nun 11. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Situation von St. Nikolai i.S. ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen St. Andrä/Höch handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch tritt kommenden Sonntag, um 15:00 Uhr, bei SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen an. Bereits zwei Tage vorher reist FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. zu FC Lankowitz.

Stimme zum Spiel:

Gottfried Sundl, Trainer St. Andrä/Höch:

"Schon vor dem Spiel war eine deutliche Derby-Stimmung im Team erkennbar und wir haben im Spiel die nötige Aggressivität und Intensität gezeigt. Ich bin sehr stolz auf diese Teamleistung und dass wir uns heute mit dem Sieg in dieser Höhe belohnt haben."

Gebietsliga West: FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 6:1 (3:1)

87 Kevin Potocnik 6:1

74 Miha Kokol 5:1

47 Miha Kokol 4:1

47 Simon Kramberger 3:1

34 Miha Kokol 2:1

20 Stefan Sokulskyj 1:1

1 Christoph Reiterer 1:0

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: Stefan Pratter - Tim Kovacec, Christoph Stangl - Kevin Genseberger, Simon Kramberger, Tobias Temmel, Christoph Reiterer, Michael Muster (K), Philipp Jartschitsch - Miha Kokol, Pascal Ramschak



Ersatzspieler: Armin Wechtitsch, Hans Jürgen Kraner, Kevin Potocnik, Thomas Potocnik



Trainer: DI Gottfried Sundl , BSc

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: David Koweindl - Michael Gaisch, Eugen Zizek, Lukas Marko, Patrick Possat - Uros Ruis, Marcel Trettnak (K), Zal Zanic, David Poljanec - Teo Milic, Stefan Sokulskyj



Ersatzspieler: Kevin Aldrian, Fabian Stiegler, Alexander Kerschbaumer, Marvin Lindner



Trainer: Benjamin Heric

by René Dretnik

Fotos: Alexandra Macher

