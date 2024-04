Hiden und Lanzl schießenTore am laufenden Band - am Ende gewinnt aber trotzdem Heimschuh

Details Montag, 29. April 2024 21:30

In einem packenden Fußballspiel zeigte Heimschuh von Beginn an seine Entschlossenheit. Die Fans sahen ein Wechselbad der Gefühle, das bis zum Schlusspfiff spannend blieb.

Heimschuh gewinnt das 9-Tore-Spektakel

Triplepack von Lukas Hiden

Heimschuh startete wie aus der Pistole geschossen in die Partie. Bereits in der sechsten Minute brachte Johann Lanzl sein Team mit einem präzisen Treffer in Führung. Doch Stallhofen zeigte sich davon unbeeindruckt und antwortete nur acht Minuten später, als Sebastian Supp zum 1:1 ausglich.

Es schien, als würden die beiden Teams sich ein Tor-Festival liefern. Lanzl machte seinem Ruf als Torjäger alle Ehre und netzte in der 20. Minute erneut ein, um Heimschuh wieder in Führung zu bringen. Doch Stallhofen schlug postwendend zurück, als Lukas Hiden nur zwei Minuten später den erneuten Ausgleich erzielte.

Auch Johann Lanzl netzte dreimal ein

Das Spiel blieb temporeich und aufregend. Lan Fegus Makovec brachte Heimschuh in der 28. Minute erneut in Führung, doch Stallhofen gab nicht auf. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Lanzl mit seinem dritten Treffer für eine knappe 4:3-Führung für Heimschuh zur Halbzeit.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Hiden innerhalb von sieben Minuten zweimal traf und Stallhofen die Führung zurückholte (47./54. Minute). Doch Heimschuh bewies seine Entschlossenheit und Vito Popovic brachte sein Team in der 73. Minute erneut in Führung zum 5:4.

Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters behielt Heimschuh die Oberhand und sicherte sich einen knappen, aber verdienten Sieg gegen SV Stallhofen.

SV Stallhofen tritt am Freitag, den 03.05.2024, um 19:00 Uhr, bei SV TIBA Austria Dobl an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt Heimschuh GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S.

Stimme zum Spiel:

Christoph Marat, Trainer Heimschuh:

"Kein Spiel für schwache Nerven. Wir machten uns phasenweise das Leben selbst schwer und bekamen zu einfache Gegentore. Über das gesamte Spiel waren wir jedoch spielbestimmend und gewannen verdient mit 5:4. Gratulation an die Mannschaft für diese Leistung!"

Gebietsliga West: SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen – SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, 4:5 (3:4)

73 Vito Popovic 4:5

54 Lukas Hiden 4:4

47 Lukas Hiden 3:4

44 Johann Lanzl 2:4

28 Lan Fegus Makovec 2:3

22 Lukas Hiden 2:2

20 Johann Lanzl 1:2

14 Sebastian Supp 1:1

6 Johann Lanzl 0:1

