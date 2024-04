Ungeschlagener FC St. Nikolai besiegt auch den Tabellenführer Dobl

Details Montag, 29. April 2024 21:37

St. Nikolai präsentierte sich auch im Frühjahr als unaufhaltsame Kraft und blieb weiterhin ungeschlagen, während Dobl als Spitzenreiter angereist war, um seine Dominanz zu demonstrieren. Doch das Spiel bot von Anfang an ein Feuerwerk an Spannung und Action.

Dobl ging mit 1:0 in Führung - dann drehte St. Nikolai auf

In der 33. Minute schien Dobl das Ruder in die Hand zu nehmen, als Pascal Leimisch das Netz für die Gäste zum Zappeln brachte. Doch der FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S. zeigte seine Kämpfermentalität und antwortete nur wenige Minuten später mit einem spektakulären Ausgleichstreffer durch Alexander Kerschbaumer (39.).

Die Halbzeitpause brachte eine Atempause, aber keine Klärung der Verhältnisse. Mit einem Unentschieden ging es in die Kabinen, doch St. Nikolai hatte noch lange nicht genug. Kurz nach dem Wiederanpfiff brach Marcel Trettnak mit einem kraftvollen Schuss den Bann und brachte die Heimmannschaft in Führung (47.).

Die Protagonisten schenkten sich nichts

Das Stadion bebte, als David Poljanec in der 61. Minute mit einem beeindruckenden Treffer zum 3:1 nachlegte, und die Fans von St. Nikolai in Ekstase versetzte. Doch das dramatische Spektakel war noch nicht vorbei. In den letzten Atemzügen des Spiels schlug Fabian Stiegler ein weiteres Mal zu und besiegelte mit einem fulminanten Treffer (92.) den beeindruckenden 4:1-Sieg für den FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S.

Mit einem Triumph, der von Kampfgeist und Leidenschaft geprägt war, strich St. Nikolai die Optimalausbeute gegen den SV TIBA Austria Dobl ein und festigte damit seine Position als ernstzunehmender Anwärter auf den Titel.

St. Nikolai i.S. tritt am kommenden Freitag bei USV Veronik Installationen Grenzland an, Dobl empfängt am selben Tag SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen.

Gebietsliga West: FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. – SV TIBA Austria Dobl, 4:1 (1:1)

92 Fabian Stiegler 4:1

61 David Poljanec 3:1

47 Marcel Trettnak 2:1

39 Alexander Kerschbaumer 1:1

33 Pascal Leimisch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.