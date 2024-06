SV Heimschuh triumphiert in Preding: 3:1-Sieg sichert den 5. Platz

Im Aufeinandertreffen zwischen dem FC Erhart Preding und dem SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh setzte sich die Gastmannschaft in einer spannenden Partie mit 3:1 durch. Der Sieg sicherte dem SV Heimschuh den 5. Platz in der Gebietsliga West. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs konnte der FC Preding die Dominanz der Gäste nicht brechen. Besonders Johann Lanzl zeigte sich in Topform und erzielte alle drei Tore für seine Mannschaft.

Rasanter Start und Führungstreffer für den Gast

Das Spiel begann rasant, und bereits in der 2. Minute zeigten die Gäste aus Heimschuh ihren offensiven Drang. Obwohl das Spiel zunächst ausgeglichen war und beide Mannschaften sich weitgehend neutralisierten, übernahm der SV Heimschuh zunehmend die Kontrolle. In der 12. Minute setzte Oswald den ersten guten Schuss ab, was ein Vorgeschmack auf die kommenden Ereignisse war.

Die Bemühungen der Gäste wurden in der 17. Minute belohnt, als Lanzl per Kopfball nach einer tollen Vorarbeit von Oswald zum 0:1 traf. Der Führungstreffer schien den SV Heimschuh noch mehr zu beflügeln, während die Predinger sich schwer taten, ins Spiel zu finden. Doch dem FC Preding gelang in der 21. Minute der Ausgleich. Ein schwerer Abwehrfehler der Gäste ermöglichte Alexander Strohriegl den Treffer zum 1:1.

Dominanz und Entscheidung durch SV Heimschuh

Trotz des Ausgleichs blieb der SV Heimschuh das optisch bessere Team. Die Heimschuh-Spieler kombinierten weiterhin gut, doch manchmal wirkten ihre Aktionen zu kompliziert, wie es in der 35. Minute kommentiert wurde.

Ebenso in der 35. Minute brachte erneut Johann Lanzl die Gäste mit seinem zweiten Tor des Abends mit 1:2 in Führung. Die Gäste dominierten die Partie und verdienten sich die Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz der Gäste fort. Während Preding sich bemühte, eine große Chance von Micic in der 62. Minute nutzte nichts. In der 56. Minute hatte Makovec Pech mit einem Stangenknaller.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 73. Minute, als Johann Lanzl zum dritten Mal zuschlug und das 1:3 für den SV Heimschuh erzielte.

Mit dem Schlusspfiff in der 96. Minute endete das Spiel 1:3. Der SV Heimschuh sicherte sich mit diesem Sieg den 5. Platz in der Liga. Die Leistung von Honne Lanzl, der mit einem Hattrick maßgeblich zum Erfolg beitrug, war herausragend. Für den FC Preding bleibt die Erkenntnis, dass sie trotz kämpferischer Leistung den starken Gästen unterlegen waren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter reini (3190 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter reini mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.