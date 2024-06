USV Grenzland sichert sich knappen Sieg gegen UFC Wettmannstätten

In Runde 26 in der Gebietsliga West setzte sich der USV Veronik Installationen Grenzland mit 1:0 gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten durch. Trotz Unterzahl gelang den Gästen durch einen späten Treffer von Stas Nabernik der entscheidende Siegtreffer. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch letztendlich reichte Grenzland ein Tor, um das letzte Spiel der Saison siegreich zu beenden.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit Roter Karte, doch ohne Torerfolge

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei beide Mannschaften ihre Möglichkeiten suchten. Bereits in der 10. Minute hatte UFC Wettmannstätten die erste große Chance des Spiels, als Torjäger Gerhard Gasser nach starkem Zuspiel von Marcel Grinschgl im Strafraum zum Abschluss kam, aber nur den rechten Pfosten traf. Die Gäste aus Grenzland hatten Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten.

Grenzland kam in der 19. Minute zu einer guten Gelegenheit, als Renato Ternik links im Sechzehner zum Abschluss kam, aber sein Schuss zu zentral ausfiel und vom Torhüter Stefan Trunk problemlos gehalten wurde. Kurz darauf, in der 21. Minute, erhielt Tilen Stefanovic vom USV Grenzland die Rote Karte für eine unnötige Aktion, als er ohne Grund gegen Grinschgl nachtrat. Diese Aktion schwächte die Gäste erheblich, doch Wettmannstätten konnte den Vorteil zunächst nicht nutzen.

In der 26. Minute hatte Grenzland erneut Pech, als eine Flanke von Vid Paradiz den freistehenden Ternik im Strafraum fand, dessen Schuss jedoch nur das linke Lattenkreuz traf. Kurz vor der Halbzeitpause verpasste Paradiz eine weitere Chance, als sein Schuss im Strafraum von Trunk zur Ecke pariert wurde. Beide Teams gingen ohne Tore in die Pause, wobei man deutlich merkte, dass es für beide um nichts mehr ging.

Grenzland in Unterzahl siegreich

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. In der 56. Minute versuchte es Paradiz erneut aus der Distanz, doch sein Schuss ging deutlich über das Tor. Auf der anderen Seite kam Marcel Grinschgl in der 58. Minute aus 25 Metern zum Abschluss, verfehlte jedoch ebenfalls das Tor. Grenzland zeigte sich trotz Unterzahl kämpferisch und kam in der 64. Minute durch einen Freistoß von Paradiz, der knapp rechts am Tor vorbeiging, zu einer weiteren Gelegenheit.

In der 78. Minute hatte Wettmannstätten eine gute Chance, als Martin Lazarus im Strafraum angespielt wurde, sein Schuss jedoch am langen Eck vorbeiging. Nur drei Minuten später gelang Grenzland in Unterzahl der Führungstreffer: Vid Paradiz spielte einen tollen Pass in die Tiefe auf Stas Nabernik, der alleine vor Torhüter Kraner auftauchte und ihn souverän überlupfte. Dies war Naberniks erstes Saisontor und brachte Grenzland in Führung.

In den letzten Minuten drängte Wettmannstätten auf den Ausgleich, doch es waren die Gäste, die die besseren Chancen hatten. In der 87. Minute eroberte Modic den Ball stark und spielte im Sechzehner auf Nabernik, der jedoch Torhüter Kraner anschoss. Kurz darauf vergab Dzemailji eine weitere Top-Chance, als er im Strafraum knapp am langen Eck vorbeischoss. In der 90. Minute versuchte es Vid Paradiz noch einmal aus der Distanz, aber sein Schuss ging weit über das Tor.

Nach 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte den knappen 1:0-Sieg für USV Grenzland. Wettmannstätten konnte trotz Überzahl keine entscheidenden Akzente setzen und musste sich im letzten Saisonspiel geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (4865 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.