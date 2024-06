Nikolai's Sliwowitz-König Stavbar nach dem Sieg gegen Stainz mit einer Kampfansage: "Die Unterliga kann sich jetzt auf uns Nikolaier vorbereiten!"

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:49

Der FC St. Nikolai i.S. setzte sich in der letzten Runde eindrucksvoll mit 5:1 gegen den SC Stainz durch. Die Gäste aus St. Nikolai zeigten eine überragende Leistung und ließen den Gastgebern keine Chance. Obwohl SC Stainz zwischenzeitlich Hoffnung schöpfen konnte, war der FC St. Nikolai letztlich zu stark und gewann das Spiel verdient. Das erfolgreichste Team der Rückrunde ist nur noch zwei Relegationsspiele vom Aufstieg in die Unterliga entfernt.

Kehrt der 1. FC St. Nikolai bald in die Unterliga zurück?

150 mitgereiste Fans aus St. Nikolai

Das Spiel begann mit einem klaren taktischen Plan der Gäste. Bereits in der 25. Minute gelang dem FC St. Nikolai das erste Tor des Spiels. Marvin Lindner verwandelte einen präzisen Durchstecher und ließ dem Torwart keine Chance. Diese Führung spiegelte die frühe Überlegenheit der Gäste wider.

Die Heimelf des SC Stainz versuchte, mit einigen Konterangriffen dagegenzuhalten, wurde aber oft durch Fouls oder unpräzise Abschlüsse gestoppt. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten ging es mit dem knappen Vorsprung von 1:0 für den FC St. Nikolai in die Halbzeitpause.

Marvin Lindner traf zum 0:1

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte der FC St. Nikolai seine dominante Vorstellung fort. In der 56. Minute erhöhte Teo Milic auf 2:0, indem er den Ball eiskalt ins linke Eck schoss. Dieser Treffer leitete eine Reihe von Toren ein, die das Spiel endgültig entschieden. Nur sechs Minuten später, in der 62. Minute, war es erneut Teo Milic, der den Ball ins Netz beförderte und somit auf 3:0 erhöhte.

Der SC Stainz hatte große Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten. In der 70. Minute erzielte Fabian Stiegler das vierte Tor für die Gäste nach einer perfekt getimten Flanke. Trotz einiger Bemühungen der Heimelf, selbst zu Chancen zu kommen, war der FC St. Nikolai an diesem Tag schlichtweg zu stark.

Stainz blieb nur der Ehrentreffer vorbehalten

In der 78. Minute gelang dem SC Stainz durch Edis Ljubijankic zwar der Ehrentreffer zum 1:4, doch nur vier Minuten später stellte Marcel Trettnak den alten Abstand wieder her und schoss das fünfte Tor für den FC St. Nikolai. Damit besiegelte er den deutlichen 5:1-Sieg seiner Mannschaft.

Das Spiel endete schließlich mit 5:1 für den FC St. Nikolai i.S., der seine starke Form damit eindrucksvoll unter Beweis stellte. Die Mannschaft aus St. Nikolai konnte sich über einen hochverdienten Sieg freuen, während der SC Stainz sich auf die 1. Klasse vorbereiten muss. Die Nikolaier dürfen noch nicht in den Urlaub fahren, denn für die Elf von Benjamin Heric stehen noch die beiden Relegationspartien gegen den UFC Söding an.

Stimme zum Spiel:

Robert Bernhardt, Sportdirektor St. Nikolai:

"Das war ein souveräner Auswärtssieg. Ich gratuliere der Mannschaft zu so einer Rückrunde. Großer Lob an den gesamten Vorstand und ein Danke an unsere treuen und euphorischen Fans. Wir werden jetzt noch einmal in den Relegationsspielen Vollgas geben."

Gregor Stavbar, Spieler St. Nikolai:

"Die Rückrunde war von uns souverän, wir haben gut gespielt. Die Chemie passt, der Zusammenhalt hat zu dem geführt, wo wir jetzt sind. Ich freue mich auf die Relegationsspiele gegen Söding - die Unterliga kann sich auf uns Nikolaier vorbereiten!"

Gebietsliga West: SC Stainz : St. Nikolai i.S. - 1:5 (0:1)

82 Marcel Trettnak 1:5

78 Edis Ljubijankic 1:4

70 Fabian Stiegler 0:4

62 Teo Milic 0:3

56 Teo Milic 0:2

25 Marvin Lindner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.