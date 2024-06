Der GSV St. Martin/S. gewinnt und schickt den SV Stallhofen in die Relegation

Details Montag, 10. Juni 2024 11:39

In einem Spiel bei dem es für beide Teams um alles ging, konnte der GSV St. Martin/S. einen knappen 2:1-Sieg gegen den SV Stallhofen erringen. Die Partie war geprägt von spannenden Momenten, einem frühen Führungstreffer und einem dramatischen Schlusspunkt. Stefan Schmuck avancierte zum Matchwinner, indem er beide Tore für die Heimmannschaft erzielte. Der Klassenerhalt für St. Martin ist nun parzelliert - jetzt rüstet der Klub wieder einmal auf und zündet eine Transferbombe. Infos folgen...

Frühe Führung für St. Martin

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 16. Minute konnte der GSV St. Martin/S. den ersten Treffer des Abends bejubeln. Nach einer traumhaften Flanke verwandelte Stefan Schmuck per Kopfball ins obere linke Eck und sorgte so für die 1:0-Führung. Der frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck, die sich jedoch nicht entmutigen ließen und nur wenige Minuten später ihre erste nennenswerte Chance hatten. In der 15. Minute ging ein Schuss der Nummer 13 von Stallhofen nach einer Flanke knapp am Tor vorbei.

Die Partie entwickelte sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ausgeglichen, wobei beide Mannschaften immer wieder zu Chancen kamen. In der 20. Minute blockte ein Verteidiger von Stallhofen einen gefährlichen Schuss von St. Martin, und in der 35. Minute war das Spiel weiterhin offen. Trotz einiger guter Möglichkeiten, unter anderem durch die Nummer 69 und Nummer 99 von St. Martin, konnte keine der beiden Mannschaften bis zur Halbzeitpause weitere Treffer erzielen. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber in die Kabinen.

Spannende Schlussphase mit spätem Siegestreffer - Doppelpack von Stefan "Ronaldo" Schmuck

Nach der Pause nahm das Spiel wieder Fahrt auf, und beide Teams hatten ihre Chancen. Ein Freistoß in der 60. Minute von St. Martin ging weit über das Tor, und auch der darauffolgende Eckball brachte nichts ein. In der 68. Minute sahen die Zuschauer die erste echte Torgelegenheit für die Gäste aus Stallhofen, doch Torhüter Alexander Schwarz parierte den Schuss souverän. Kurz darauf, in der 70. Minute, konnten die Gäste dann endlich jubeln. Lukas Hiden erzielte nach einer Ecke mit einem präzisen Volley-Schuss den Ausgleich zum 1:1.

Das Spiel blieb weiterhin spannend und beide Teams kämpften um den Sieg. St. Martin hatte in der 75. und 80. Minute weitere Top-Chancen (Zoric, Tuhtar), die jedoch ungenutzt blieben. In der 82. Minute war es dann erneut Stefan Schmuck, der für die Entscheidung sorgte. Nach einem sehenswerten Außenrist-Pass von Darijo Dragosavac, umkurvte Schmuck den Torhüter und schob zum 2:1 ein. Dieser Treffer setzte den Schlusspunkt unter eine hart umkämpfte Partie.

In den letzten Minuten versuchte Stallhofen noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch in der 90. Minute endete das Spiel nach einer dreiminütigen Nachspielzeit. Zu allem Überfluss sah Tobias Luttenberger von Stallhofen noch die Gelb-Rote Karte wegen Kritik. Der GSV St. Martin/S. konnte somit einen wichtigen Sieg feiern und setzte sich letztlich mit 2:1 durch.

Dieses spannende und unterhaltsame Spiel zeigte erneut, wie hart umkämpft die Gebietsliga West ist und wie wichtig jeder einzelne Punkt im Kampf um den Klassenerhalt und die Relegation sein kann.

Stimme zum Spiel:

Marco Watz, Obmann St. Martin:

"Eine durchwachsene Saison geht zu Ende. Wir haben unser Minimalziel den Klassenerhalt geschafft. Jetzt heißt es gut zu regenerieren um in der neuen Saison endlich hinten raus zu kommen! Wir haben nämlich in der kommenden Saison etwas Großes vor!"

Gebietsliga West: St. Martin : Stallhofen - 2:1 (1:0)

82 Stefan Schmuck 2:1

70 Lukas Hiden 1:1

16 Stefan Schmuck 1:0

by René Dretnik

Foto: GSV St. Martin

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.