Transferbeben im Sulmtal: St. Martin verpflichtet einen Torschützenkönig aus der Unterliga West

Details Montag, 10. Juni 2024 19:26

Der GSV MS Elektrotechnik St. Martin im Sulmtal sorgt erneut für Aufsehen auf dem Transfermarkt. Nach dem spektakulären Coup im Vorjahr, als der Unterliga-Ost-Torschützenkönig der Saison 2022/23, Darijo Dragosavac, ins Sulmtal gelockt wurde, legt der Tabellenelfte der Gebietsliga West jetzt noch einen drauf. Denn in der nächsten Saison will der Verein wirklich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben - ein ambitioniertes Ziel, denn immerhin wurde der Gang in die Relegation erst in der letzten Runde abgewandt..

Tadej Zagar-Knes wechselt nach St. Martin im Sulmtal

Ab diesem Sommer wird der Unterliga-West-Torschützenkönig Tadej Zagar-Knes seine Schuhe in St. Martin schnüren. Der Mann, dessen Tore reihenweise gegnerische Torhüter in Angst und Schrecken versetzen, soll gemeinsam mit Dragosavac die Offensive von St. Martin in ungeahnte Höhen führen. Die beiden Torjäger haben bereits angekündigt, die Gegner mit ihren "Torpedos" in Grund und Boden zu schießen und die Mannschaft endlich aus den Abstiegsrängen zu katapultieren – mit einem klaren Ziel: ganz nach oben!

Doch damit nicht genug: St. Martin hat noch weitere Verstärkungen an Land gezogen. Der Vorstand, allen voran Obmann Marco Watz hat es verstanden, eine Mannschaft zusammenzustellen, die sowohl auf als auch neben dem Platz für Furore sorgen wird. Wer genau die neuen Gesichter sind, bleibt bis zur offiziellen Vorstellung zwar noch ein Geheimnis, aber erste Gerüchte lassen vermuten, dass es sich um echte Kracher handelt – oder zumindest um Spieler, die eine gute Party schätzen! Einige der Neuen stehen bereits fest: So feiert Alexander Silly ein Comeback und vom Nachbarverein Bad Schwanberg streifen Elias Zmugg und Kevin Waldbauer ab Sommer das Martiner-Trikot über. Und auch Thomas Strauß ist neu - er kommt vom TUS Groß St. Florian.

Jedoch werden auch einige Spieler den Verein verlassen. So ziehen Elias Waltl (USV Wies), Franz Moshammer, Gerhard Fagitsch (beide Karrierepause) und Sebastjan Tuhtar (Ziel unbekannt) von dannen.

Der Klassenerhalt wird in St. Martin bei der Schlagernacht der Stars am 22.06.2024 gefeiert

In einem humorvollen Interview meinte Obmann Marco Watz: "Mit Zagar-Knes und Dragosavac haben wir jetzt zwei echte Granaten im Sturm. Die Abwehrreihen der Liga sollten sich warm anziehen – oder besser noch: einen Helm aufsetzen!"

Die Fans sind jedenfalls schon jetzt aus dem Häuschen und freuen sich auf eine aufregende Saison voller Tore, Tränen und hoffentlich mehr Siege als Selfies. Denn eines ist sicher: In St. Martin wird wieder spektakulärer Fußball gespielt, und das nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Das Motto für die kommende Saison lautet daher: "Mit Vollgas nach oben – und wenn’s nicht klappt, feiern wir trotzdem - zumindestens erstmal bei der Schlagernacht am 22.06.2024."

by René Dretnik

Fotos: GSV St. Martin

