Frohnleitens Vucic im Interview: "Haben da unten nichts verloren!"

Details Montag, 12. Dezember 2022 16:18

Der SV Frohnleiten beendete die Hinrunde in der Oberliga Mitte-West auf dem neunten Tabellenplatz. 12 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Frohnleitenern wohl nicht ganz zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Bono Vucic, mit einem Leistungsträger der Frohnleitener. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte führt.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Bono Vucic: "Mit der Hinrunde bin ich so einigermaßen zufrieden - aufgrund der Tatsache, dass wir wieder viele Verletzte und Ausfälle zu kompensieren hatten, wir immer mehr auf unsere jungen Spieler zurückgreifen mussten, die noch nicht die Erfahrung im Kampfmannschaftssport haben. Dementsprechend kann man sagen, dass es so ein Mittelding zwischen gut und schlecht war."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Bono Vucic: "Die Höhepunkte waren, dass viele Junge ihr Können unter Beweis stellen konnten. Es gab kein besonderes Spiel, was sehr prägend war. Für mich persönlich war das Spiel gegen Werndorf besonders, weil ich da den 3:2-Siegtreffer erzielen konnte und der Mannschaft somit zum Sieg verhelfen konnte."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Bono Vucic: "Die Winterpause ist wie üblich bei mir immer gleich - wird mit Futsal kompensiert. Ich bin da wöchentlich unterwegs und in Form, weiter in Trainings. Dementsprechend gibt es bei mir keine Pause. Die anderen Jungs werden sich mit Kräftigung und Laufen fit halten."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch die Hinrunde verändert?

Bono Vucic: "Das Saisonziel hat sich aufgrund der Tatsachen verändert. Jetzt ist es unser Ziel in der Rückrunfe, um gleich zu Beginn viele Punkte zu machen, um so schnell wie möglich vom letzten Drittel wegzukommen. Wir wollen den Anschluss an vorne nicht verlieren."

LIGAPORTAL: Muss sich der Verein noch Gedanken um den Klassenerhalt machen?

Bono Vucic: "Der Verein muss sich keine Gedanken um den Klassenerhalt machen. Wir haben da unten nichts verloren."

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Bono Vucic: "Ich glaube, an der Tabellenspitze wird sich nicht mehr so viel ändern. Ich denke, dass Tillmitsch auch von der Kaderbreite her bewiesen hat, dass sie sehr gut sind und den Anspruch auf die Landesliga haben. Sie bauen auch ein neues Stadion. Das funktioniert sehr gut dort. Tillmitsch wird sich meiner Meinung nach den Titel schnappen, auch wenn es die Verfolger Tillmitsch nicht leicht machen werden."

LIGAPORTAL: Verfolgen bzw. haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Bono Vucic: "Die WM verfolge ich auf jeden Fall, auch weil meine Kroaten noch immer dabei sind. Sie halten sich sehr gut. Es gab viele Überraschungen und auch einige gute Spiele, wo auch Underdogs stark waren. Wer weiß, was am Ende noch für Kroatien drin ist, auch wenn Argentinien der große Favorit ist."