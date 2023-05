Gewinnspiel: SK Sturm meets Tillmitsch - der Cupsieger eröffnet das neue Stadion

Details Donnerstag, 11. Mai 2023 09:48

Nach dreijähriger Bauphase ist es endlich soweit - der SV Fleischereimaschinen Schenk erhält seine neue Spielstätte. Das neue Stadion wird gleich mit einem Kracher eröffnet. Am Samstag, den 1. Juli trifft der SK Puntigamer Sturm Graz auf den NK Mura und das Tillmitscher Maskottchen "Panthi" freut sich. Ligaportal.at verlost 2 x 1 Freikarte für dieses Spiel. Gemma Sturm schauen?

Der Cupsieger SK Puntigamer Sturm Graz kommt am 1. Juli nach Tillmitsch

Der SV Fleischereimaschinen Tillmitsch führt mit zehn Punkten Vorsprung die Tabelle in der Oberliga Mitte an und wird sich den Aufstieg wohl kaum mehr nehmen lassen. In der Landesliga wird bereits in der neuen Nunner-Arena gespielt werden. Zur Eröffnung haben sich die Tillmitscher etwas besonderes einfallen lassen - es steigt die Begegnung zwischen dem österreichischen Cup-Sieger SK Puntigamer Sturm Graz und dem slowenischen Top-Klub NK Mura. Gespielt wird am Samstag, den 1. Juli um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Karten gibt es ab sofort bei allen Funktionären, im Prassers oder unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Die Kartenanzahl ist limitiert - es gibt nur 1000 Stück - also jetzt noch schnell zugreifen!

Mitmachen und gewinnen! 2 x 1 Freikarte für SK Sturm - NK Mura

Ligaportal.at verlost 2 x 1 Freikarte für dieses Spiel. Einfach die Frage richtig beantworten und an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! schicken - und mit ein bisschen Glück gewinnen!

Wie heisst das Maskottchen des SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

