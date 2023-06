Relegation 22/23 : Werndorf gewinnt beim GAK

Details Donnerstag, 15. Juni 2023 00:02

Die zweite Mannschaft der Rotjacken hatte sich kurz vor Schluss der Meisterschaft an Kainbach vorbei auf den zweiten Platz der Unterliga Mitte geschoben. Am Mittwochabend traf man nunmher in der Relegation zuhause auf den Gast aus Werndorf. Der SV Werndorf war im Sommer 2022 in die Oberliga aufgestiegen und beendete die erste Saison in der höheren Spielklasse auf dem vorletzten Platz. Am Freitag zeigte man eine tadellose Lesitung und gewann im Grazer Norden mit 3:2.

Tolle Kulisse, flottes Spiel und drei Tore vor der Pause

Über 800 Zuschauer kamen zu diesem Relegationsspiel um den letzten verbleibenden Platz in der Oberliga Mitte. Die junge GAK Mannschaft war guten Mutes den SK Werndorf zu besiegen, da man in den letzten Wochen ja in bestechender Form war.

Nach zwölf Minuten war die Stimmung unter den Heimfans dann schon etwas getrübter, denn Andreas Fischer hatte mit einem Doppelpack binnen acht Minuten den SK Werndorf mit 2:0 in Führung auswärts in Führung gebracht. Das Team von Trainer Haris Medjedovic vertaute diesen Rückstand jedoch bravourös und verkürzte durch Levan Eloshvili per Elfmeter auf 1:2 in der 19.Minute.

Werndorf brauchte nur fünf Minuten um in der 24.Minute wiederrum durch Fischer mit 3:1 in Führung ging. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Pause.

Reichlich gelbe Karten und zwei Platzverweise in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit zeigte Schiedsrichter Gerhard Wango sechs gelbe Karten. In der 77.Minute stellte er Edon Sahiti nach einer Tätlichkeit mit direkt Rot vom Platz. Nur eine Minute zuvor hatte er das 2:3 für den GAK erzielt. Nunmehr waren die Gastgeber einen Mann weniger und verloren in der Nachspielzeit auch noch Ardit Gashi durch den zweiten Platzverweis.

Beide Akteure werden den Grazern am Samstag um 17 Uhr beim Rückspiel in Werndorf fehlen. Dann gibt es die nächsten 90 Minuten um den letzten Platz in der Oberliga Mitte. Mit diesem 3:2 und einem Tor Vorsprung geht der Oberligist in dieses letzte Saisonspiel für die beiden Teams.

Aufstellungen: GAK 1902: Maximilian Fahler, Theodor Wlattnig (K), Roland Schadl, Edon Sahiti, Anto Jelec, Niclas Gogg, Daniel Brandl, Ardit Gashi, Sebastian Jost, Tobias Rumpl, Levan Eloshvili



Ersatzspieler: Konstantin David Rieger, Brandon Muratovic, Arlind Azemi, Artem Marchenko, Avdullah Shala, Konstantinos Hinteregger



Trainer: Haris Medjedovic

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Plhak, Christof Hamma - Wolfgang Schwarz, Cristian Tomas Ciorcasan, Thomas Hastreiter, Hansjörg Alter (K), Marco Nager - Pascal Wallner, Andreas Fischer



Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Rene Maierhofer, Kevin Sandner, Sandro Wolf, Hermann Maurer, Abdullah Yavuzer



Trainer: Christoph Maurer Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei