Mario Innerhofer-Ambros im Wordrap: "man kann sich immer weiterentwickeln!"

Details Mittwoch, 14. Februar 2024 19:59

Mario Innerhofer-Ambros war ein guter Fußballer und bei namhaften Vereinen engagiert. Auch bei Sturm Graz spielte der heutige Trainer des SV Pachern. Im Sommer 2022 übernahm er das Training in der Oberliga Mitte beim abstiegsgefährdeten Traditionsverein aus dem Grazer Umland. In einem Herzschlagfinale holte man gegen SU Hitzendorf in der Relegation im letzten Moment den Klassenerhalt. In der letzten Saison kämpfte die Mannschaft um den Titel und konnte sogar beim späteren Aufsteiger in Tillmitsch das Spiel für sich entscheiden.

Aktuell liegt man in der Tabelle auf dem 4. Platz, jedoch ist das Feld eng beeinander und der Rückstand auf den Tabellenführer aus Mooskirchen beträgt lediglich fünf Punkte. Man arbeitet weiterhin akribisch am Aufstieg in die Landesliga - dort war der Club in der Vergangenheit schon.

Wordrap mit Mario Innerhofer-Ambros

Mein emotionalstes Spiel - "Das war ganz sicher der Sieg gegen Gössendorf. Zwei Tage zuvor war mein kleiner Bruder verstorben! Das war sehr emotional, wir haben gewonnen, die Mannschaft spielte mit Trauerflor!"

Mein wichtigstes Spiel - "Das war die Relegation gegen Hitzendorf. Da haben wir in der 85.Minute den Sack zugemacht."

Am Fussball mag ich - "Man kann sich von Training zu Training, von Spiel zu Spiel immer weiterentwickeln. Das passiert mit viel Ehrgeiz und der Leidenschaft, die von den Beteiligten an den Tag gelegt wird!"

Das mag ich - "Es ist diese Leidenschaft, die der Fußball mit sich bringt!"

Das mag ich nicht - "Ich mag keine Lügen!"

Im Leben ist mir wichtig - "Familie!"

Familie - "Die Familie ist extrem wichtig - man braucht die Unterstützung, dass man das alles im Fußball macht - die Trainings, die Spiele! Ich habe da eine optimale Unterstützung!"

Mein Lieblingsverein - "Ich bin FC Bayern München Fan!"

Mein Lieblingsspieler - "Ricardo Kaka!"

Ich möchte als Trainer erreichen - "Ich möchte kurzfristig mit Pachern erfolgreich sein und langfristig auch. Im Moment arbeite ich an meiner A - Lizenz!"

Mein Lieblingsessen - "Döner Kebap!"

Mein Lieblingsgetränk - "Soda Citron, aber wenn es passt: natürlich auch gerne ein Bier!"

In diesem Verein bin ich, weil "sie mir damals als jungem Trainer die Möglichkeit gegeben haben. Es macht Freude etwas zu entwickeln - das begann mit der Relegation und hat sich toll entwickelt! Wenn alle an einem Strang ziehen, kann man wie bisher viel erreichen. Wir sind ein guter Bestandteil der Oberliga - ich bin stolz ein Teil dieses Vereins zu sein!"

Wo steht Pachern am Ende der Saison - "Ich hoffe natürlich ganz oben, an der Tabellenspitze! Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, das sehe ich schon realistisch!"

Das möchte ich unbedingt noch sagen - " Eine Rückrunde ohne Verletzungen. Das wünsche ich allen Mannschaften und allen Trainern! Ich freue mich auf den Start der Liga am 15.März!"

Ligaportal - "Für mich ist das der wichtigste Bestandteil im Onlinebereich zum Thema Unterhaus. Ich verwende das täglich!"

Man holte im Herbst 24 Punkte und möchte im Frühjahr noch einmal angreifen!

Der SV Pachern startet am 15.März 2024 auswärts beim SV Gössendorf. Eine Woche später empfängt man im eigenen Stadion den SV Frohnleiten zu einem Liga - Kracher. Der Ausgang dieses Spiels wird zeigen in welche Richtung der Weg der Truppe geht.

Bericht Florian Kober