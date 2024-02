Unterpremstätten: Kristijan Zagorec wechselt in 2. kroatische Liga

Details Dienstag, 13. Februar 2024 18:12

Der SC Unterpremstätten in der Oberliga Mitte verliert einen wichtigen Spieler. Kristijan Zagorec wurde im Sommer 2023 vom Sportlichen Leiter Dirk Klinser vom SV Andritz zum Aufsteiger geholt und zeigte sofort seine Leistung. Der kroatische Torjäger erzielte in der Herbstrunde acht Treffer.

Nun kam ein Angebot aus der 2.kroatischen Liga und Zagorec wurde mit einem Profivertrag ausgestattet. NK Solin ist Kooperationsclub von Hajduk Split - für den 25 - jährigen Offensivspieler ging somit ein Traum in Erfüllung. Da das Transferfenster in Kroatien noch offen ist, wurde der Wechsel schon vollzogen und der Neo-Profi hat sich bereits von der Mannschaft verabschiedet.

Statement Dirk Klinser

"Als Sportlicher Leiter sehe ich das alles mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Natürlich sind wir stolz, wenn einer unserer Spieler den Sprung in den Profibereich schafft. Andererseits fehlt uns Kristijan natürlich jetzt und wenn ich das früher gewusst hätte, wäre die Verpflichtung eines neuen Spielers möglich gewesen. Nun ist aber das Transferfenster geschlossen und wir können dem Spieler nur alles Gute für seine neue Aufgabe wünschen!"

Eine Ablöse für den Spieler bekommt der Verein nicht - das ist in den Statuten nicht vorgesehen.

Der SC Unterpremstätten startet am 15.03.24 beim SV Strass in die Rückrunde. Eine Woche später steht dann das nächste Auswärtspiel in Großklein an.

Bericht Florian Kober