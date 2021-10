Frohnleiten feiert ungefährdeten Sieg über Pachern

Details Samstag, 23. Oktober 2021 22:15

Durch ein 2:0 holte sich SV Frohnleiten MM Karton in der Partie gegen SV Pachern in der Oberliga Mitte-West drei Punkte. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Das Spiel beginnt mit stärkeren Frohnleitenern, die den Gegner gleich unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Vor 400 Zuschauern stellt Patrick Wolf das 1:0 für SV Frohnleiten sicher (9.). Mit der Führung im Rücken wollen die Frohnleitener nachlegen, doch die Heimischen vergeben gute Möglichkeiten: Christoph Isenburg beispielsweise, doch er vergibt aus bester Position. Dann haben die Frohnleitener Pech, denn Hartleb trifft nur die Latte. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Die zweite Halbzeit gehört wie die erste den Frohnleitenern, die die Führung ausbauen wollen. In der 65. Minute ist es passiert - Solo von Isenburg durch die gegnerische Spielhälfte und dann staubig ins lange Eck. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Pachern weiter nicht ins Spiel kommt. Die Frohnleitener bringen die drei Punkte ohne größere Probleme über die Zeit. In der Schlussphase haben sie weitere Gelegenheiten, doch es bleibt beim 2:0.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Frohnleiten im Tableau auf die sechste Position. SV Frohnleiten MM Karton verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen. SV Frohnleiten befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Pachern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den 13. Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Pachern in dieser Saison. Nun musste sich Pachern schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die schmerzliche Phase von SV Pachern dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Am nächsten Freitag reist Frohnleiten zu USV Draxler Mooskirchen, zeitgleich empfängt Pachern Tus RB Rein.

Mario Hörzer (Obmann Frohnleiten): "Der Sieg ist sehr wichtig für uns. Ich denke, dass wir auch hochverdient gewonnen haben. Die Mannschaft hat heute gezeigt, was sie kann."

Oberliga Mitte: SV Frohnleiten MM Karton – SV Pachern, 2:0 (1:0)

9 Patrick Wolf 1:0

68 Christoph Isenburg 2:0

