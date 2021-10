Großklein bezwingt Bärnbach in enger Partie

Details Samstag, 23. Oktober 2021 22:57

FC Diesel Kino Großklein kam am Freitag in der Oberliga Mitte-West zu einem 2:1-Erfolg gegen ATUS Bärnbach. Hundertprozentig überzeugen konnte FC Großklein dabei jedoch nicht.

Im ersten Durchgang tasten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gibt es nicht zu verzeichnen. Dafür zeigt sich vor allem der Bärnbacher Torwart verantwortlich, der gleich mehrmals rettend eingreifen muss. In der 36. Minute bekommen die Großkleiner sogar einen Elfer zugesprochen, doch die Heimischen vergeben. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Mannschaften in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Bärnbachern: Auf die vermeintliche Siegerstraße bringt Christoph Nemetz sein Team in der 54. Minute. Er nutzt eine Unachtsamkeit der Großkleiner Hintermannschaft. Großklein schlägt postwendend zurück. Jetzt erst recht, denkt sich Tadej Zagar-Knez, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hat (60.). Damit ist wieder alles offen. In weiterer Folge geht es Hin und Her. Vorerst fallen aber keine Tore mehr. Erst in der Schlussphase zappelt das Leder noch einmal im Tor. Dominik Oswald trifft mit einer sehenswerten Aktion zum 2:1 für die Großkleiner. Das ist gleichzeitig der Sieg für die Gastgeber, denn kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Bei FC Großklein präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Trotz des Sieges bleibt die Heimmannschaft auf Platz fünf. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Großklein derzeit auf dem Konto.

ATUS Bärnbach führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Bärnbach überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

FC Diesel Kino Großklein tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SU Rebenland an. Einen Tag später empfängt ATUS Bärnbach SV Gössendorf.

Jürgen Edler (Funktionär Großklein): "Wir sind mit diesem Sieg natürlich zufrieden. Das Spiel war eng. Mit einem Treffer so spät ist natürlich immer auch ein wenig Glück dabei, aber ich denke, dass wir am Ende verdient gewonnen haben."

Oberliga Mitte: FC Diesel Kino Großklein – ATUS Bärnbach, 2:1 (0:0)

54 Christoph Nemetz 0:1

60 Tadej Zagar-Knez 1:1

87 Dominik Oswald 2:1

