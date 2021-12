Mooskirchen: Mit jungen Talenten zum Erfolg

Details Samstag, 18. Dezember 2021 16:02

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im steirischen Amateur- Fußball zu erkunden. In der Oberliga Mitte lacht der USV Draxler Mooskirchen von der Tabellenspitze und will auch dort bleiben. Der Herbstmeister hat aber neben dem Meistertitel auch noch den Einbau von junger Talenten in die Kampfmannschaft im Fokus.

Der USV Mooskirchen ist der Beweis, dass man auch mit jungen Eigenbauspielern in der Oberliga ganz vorne mitmischen kann.

Trainer Walter Eccher stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Wir sind mit dem Erreichten sehr zufrieden. Unsere Ziele sind übertroffen worden!“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Es herrscht große Aufbruchsstimmung. Immer mehr Freiwillige Helfer wollen als Funktionäre mitarbeiten und die Zuschaueranzahl ist pro Spiel angestiegen.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Nein, wir haben bis jetzt noch keinen neuen Spieler verpflichtet. Wir werden uns am Transfermarkt eher zurückhalten und den eigenen jungen Talenten aus der Region weiterhin Chancen geben.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Wenn wir am ehesten etwas suchen, dann einen Mittelfeldspieler.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Von unseren zwei Schwerverletzten, die wir schon im Herbst hatten, kehrt alleine langsam zurück. Der andere wird leider diese Saison aussetzen müssen.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wenn man sich die Tabelle ansieht, ergibt sich das von selbst. Wir wollen solange als möglich um den Aufstieg spielen.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich denke gar nicht. Die 2-G-Regelung wird auch im Fußball zählen."

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Vorrangig natürlich wir und Köflach. Aber auch Gabersdorf und Großklein haben noch Chancen, um vorne mitzumischen.“

Bei welchem Verein würdest du gerne einmal als Trainer arbeiten?

„Einmal an der Anfield Road bei Liverpool, allerdings nur im Tausch mit Jürgen Klopp. Ich würde nämlich gern sehen, wir er im Amateurbereich trainiert.“

by: ReD

Foto: USV Mooskirchen/Facebook

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!