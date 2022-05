Abwärtstrend bei SV Tobelbad: Bärnbach holt drei Auswärtspunkte

Details Sonntag, 01. Mai 2022 23:03

Gegen ATUS Bärnbach holte sich SV Räder Nais Tobelbad eine 1:3-Schlappe ab. Zur Pause stand es noch Unentschieden, im zweiten Durchgang machten die Gäste den Sack früh zu. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen SV Tobelbad beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht. Auch der Schiedsrichter hatte einiges zu tun - er musste zweimal den roten Karton zücken.

Der ATUS Bärnbach holt sich gegen Tobelbad den verdienten Auswärtsdreier

Tobelbad ging nach zehn Minuten in Führung

Es begann eigentlich gut für den SV Tobelbad, Bärnbach geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Ensar Konjic das schnelle 1:0 erzielte. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Florian Trost mit dem 1:1 für ATUS Bärnbach zur Stelle (41.). Doch nicht nur der Ausgleich verursachte bei den Heimischen Sorgenfalten - auch der Ausschluss von Mathias Huber war für die Heimelf ein Rückschlag.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die Startphase des zweiten Durchganges gehörte den Gästen: Sebastian Pauritsch brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Bärnbach über die Linie (54.). Sebastian Weissenberger erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 59 Minuten auf 3:1.

Mathias Huber (Tobelbad) und Martin Scherz (Bärnbach) wurden ausgeschlossen

Kurz vor Schluss wurde noch der Bärnbacher Martin Scherz wegen einer Beleidigung mit Rot vom Platz gestellt. Für das Ergebnis hatte dieser Platzverweis jedoch keine weitere Bedeutung. Die 1:3-Heimniederlage von SV Räder Nais Tobelbad war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Mit 25 ergatterten Punkten stehen die Gastgeber auf Tabellenplatz neun. Die Ausbeute der Offensive ist bei SV Tobelbad verbesserungswürdig, was man an den erst 26 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Für Tobelbad sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Die Trendkurve von ATUS Bärnbach geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Trotz des Sieges fiel Bärnbach in der Tabelle auf Platz acht. In den letzten fünf Partien rief ATUS Bärnbach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt SV Räder Nais Tobelbad bei SU Rebenland an, während Bärnbach einen Tag später SV Pachern empfängt.

Oberliga Mitte: SV Räder Nais Tobelbad – ATUS Bärnbach, 1:3 (1:1)

59 Sebastian Weissenberger 1:3

54 Sebastian Pauritsch 1:2

41 Florian Trost 1:1

10 Ensar Konjic 1:0

Startformationen:

Tobelbad: Eldin Hodzic - Ensar Konjic, Daniel Grössing, Mathias Huber (K), Ermin Omerasevic - Elijah Michael Primig, Martin Stoff, Antonio Sladoja, Adis Agic - Fabio Röxeis, Florian Marku

Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Sebastian Pauritsch, Irlind Mehmeti, Philipp Rabitsch, Mihajlo Glisovic - Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost - Florian Rabitsch, Patrick Hausegger

by René Dretnik

Foto: ATUS Bärnbach/Facebook