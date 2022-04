Gnadenlose Köflacher: Der Tabellenführer zeigt Gabersdorf die Grenzen auf

Details Samstag, 30. April 2022 19:08

Der ASK Köflach erteilte USV Gabersdorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Köflach. Wer sich ein Spiel auf Augenhöhe erwartete wurde enttäuscht, zu dominant war die Darbietung der Gastgeber an diesem Spieltag. Für den Tabellendritten Gabersdorf war bei dieser Begegnung nichts zu holen - Köflach marschiert weiter in Richtung Titel.

Coach Goran Milicevic rückt mit seinem ASK Köflach dem Aufstieg immer näher

Nikica Filipovic traf zweimal, Michael Wallner erzielte drei Treffer

Der ASK Köflach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Bereits nach fünf Minuten traf Nikica Filipovic, nach Vorlage von Benjamin Klug, zur Führung. Zwei Minuten später tankte sich Filipovic in den gegnerischen Strafraum, Dejan Kurbus zog die Notbremse und der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Michael Wallner verwertete den Strafstoß und stellte auf 2:0.

Noch vor der Halbzeit legte Filipovic seinen zweiten Treffer nach (41.) - bei seinem Freistoß hatte Christoph Hüttl im Kasten der Gabersdorfer keine Chance. Zur Halbzeit blickte Köflach auf einen klaren und auch verdienten Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Mit dem 4:0 von Wallner für den Tabellenführer war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Nach einem Stanglpass markierte der Goalgetter seinen zweiten Tagestreffer.

Gabersdorf vergab wieder einen Elfmeter - das war der dritte in Serie

Der Braten war jetzt gegessen - Filipovic hatte aber heute scheinbar noch nicht genug. Nach einem kapitalen Eigenfehler der Gäste zelebrierten die Heimischen einen Konterfussball per excellance und der Kroate sorgte für den 5:0 Endstand. In der 69. Minute vergab Kurbus noch einen Elfmeter, dieser hätte aber am Spielverlauf auch nichts mehr geändert.

Am Ende fuhr ASK Köflach einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte ASK Mochart Köflach bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man USV Fliesen Klampfer Gabersdorf in Grund und Boden spielte.

Kann Köflach am Weg zum Aufstieg noch aufgehalten werden? Freitag, 19 Uhr Derby in Mooskirchen

Wer soll Köflach noch stoppen? ASK Mochart Köflach verbuchte gegen USV Gabersdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Mitte weiter an. Der Defensivverbund von ASK Köflach steht nahezu felsenfest. Erst 20-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Nur dreimal gab sich ASK Köflach bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Köflach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Bei Gabersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Der Gast hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Elf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat USV Fliesen Klampfer Gabersdorf derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat USV Gabersdorf noch Luft nach oben.

Am nächsten Freitag reist der bASK Mochart Köflach zum Spiel der Runde gegen den USV Hoome Mooskirchen, zeitgleich empfängt Gabersdorf SV Strass.

Stimmen zum Spiel:

Harald Stückler, Obmann Köflach:

"Unsere drei kranken Spieler wurden nahtlos durch unsere jungen Eigenbauspieler ersetzt. Das Ergebnis war top, wir sind am richtigen Weg!"

Oberliga Mitte: ASK Mochart Köflach – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 5:0 (3:0)

58 Nikica Filipovic 5:0

49 Michael Wallner 4:0

41 Nikica Filipovic 3:0

7 Michael Wallner 2:0

5 Nikica Filipovic 1:0

Startaufstellungen:

ASK Köflach: Ivan Benko - Benjamin Klug, Josip Stignjedec, Nemanja Boljanovic - Manuel Sidar, Moritz Holzerbauer, Jonas Herler, Tsogtbayar Batbayar, Manuel Ruprechter - Michael Wallner (K), Nikica Filipovic

Gabersdorf: Christoph Hüttl - Christoph Koinegg (K), Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Moritz Wolkinger, Jürgen Götz, Philipp Federer, Markus Schuster - Minas Koren

Foto: Richard Purgstaller