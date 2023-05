Bärnbach holt zweimal einen Rückstand auf und hat am Ende die Nase vorn

Details Montag, 08. Mai 2023 19:32

Im Spiel von ATUS Bärnbach gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Bärnbach. ATUS Bärnbach wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte FC Großklein knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Sandro Habisch markierte nach einer Flanke von rechts per Kopf die Führung (5.) Der FC Großklein war in den ersten zwanzig Minuten drückend überlegen, schaffte es aber nicht mehr ein Tor zu erzielen. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr nahmen die Bärnbacher den Kampf an.

Florijan Ibrahimi beförderte das Leder zum 1:1 von Bärnbach in die Maschen (30.). Nach einem gehobenen Ball hinter die Abwehrkette - die Abseitsfalle der Großkleiner schnappte nicht zu - traf der Schütze von halblinker Position ins Tor. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Luka Sedlacek das 2:1 zugunsten von Großklein (42.). Er fand eine Lücke in der Defensive und traf von halbrechts ins lange Eck.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Christoph Nemetz zum Ausgleich für ATUS Bärnbach. Bei seinem wuchtigen Kopfball war der Großklein-Goalie ohne Chance.Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Sebastian Weissenberger brachte Bärnbach nach 69 Minuten die 3:2-Führung. In den letzten zehn Minuten gaben die Gäste zwar wiederum den Ton an, konnten aber das Resultat nicht mehr korrigieren. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann das Heimteam gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Trotz des Sieges bleibt ATUS Bärnbach auf Platz sieben. Bärnbach verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen.

FC Großklein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Großklein hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. In der Verteidigung von FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein stimmt es ganz und gar nicht: 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur vier Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von FC Großklein alles andere als positiv.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist ATUS Bärnbach zu SV MM Frohnleiten, einen Tag später begrüßt Großklein FC Raiffeisen Gratkorn auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Marcelo Zeiner, Trainer Bärnbach:

"Großklein hat es uns heute alles andere als leicht gemacht, eine wirklich gute Leistung der Südsteirer, die mit etwas Glück auch etwas zählbares mitnehmen hätten können. Wir haben uns nach und nach dem Spiel des Gegners gut angepasst und schließlich in unser eigenes Spiel gefunden. Ein großes Lob an die Mannschaft, die einmal mehr eine großartige Moral und eine starke Reaktion auf dem Platz gezeigt hat."

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 3:2 (2:2)

69 Sebastian Weissenberger 3:2

44 Christoph Nemetz 2:2

42 Luka Sedlacek 1:2

30 Florijan Ibrahimi 1:1

5 Sandro Habisch 0:1

Aufstellungen:

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Irlind Mehmeti, Philipp Rabitsch (76. L. Rabitsch), Mihajlo Glisovic, David Raschl - Sebastian Pauritsch (76. Kiedl), Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger (89. Rabitsch), Florian Trost, Florijan Ibrahimi (89. Leimisch)- Patrick Hausegger (62. Starchl)

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Dusan Gyergyek - Ivor Horvat, Lukas Haring, Marco Sundl (K), Lukas Maximilian Palz - Kristijan Mandic, Ivan Ljubicic, Julian Aldrian - Luka Sedlacek, Sandro Habisch, Sandro Gigerl

