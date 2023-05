Revanche geglückt: SV Tillmitsch schlägt Strass und bleibt am Gipfel

Details Samstag, 06. Mai 2023 21:51

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch errang am Freitag einen 3:1-Sieg über SV Strass. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Tillmitsch wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg von Strass bei SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch geendet. Die Revanche ist geglückt.

Dominik Hackinger markierte einen Doppelpack

Alle vier Treffer wurden von Tillmitscher Spielern erzielt

In den ersten 15 Minuten tasteten sich die beiden Teams lediglich ab, Torchancen waren Mangelware. In der 17. Minute mussten die Gäste einen Schock verdauen, Kapitän Dominic Langbauer verletzte sich und musste ausgewechselt werden. In der 28. Minute köpfte Simon Johannes Scheucher einen Freistoß unglücklich ins eigene Tor und verhalf den Gastgebern zum 1:0. Obwohl Tillmitsch noch einige Möglichkeiten vorfand, fiel bis zur Pause kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Halbzeit verabschiedeten.

Im zweiten Durchgang bot sich den 400 Besuchern ein völlig anderes Bild. Es schien, dass der Rasen im Franz-Heuberger-Stadion schief war, denn der Ball lief nur in eine Richtung. Nach einem schönen Pass in den Rückraum bewies Dominik Hackinger seine Klasse und traf per Aussenrist zum 1:1 Ausgleich. In Minute 80 setzte sich Paul Krizanac auf der Seite super durch spielte wiederum in den Rückraum und Hackinger stellte mit seinem zweiten Tagestreffer auf 1:2.

Die reguläre Spielzeit war bereits zu Ende, als Sven Dodlek eine schöne Einzelaktion einen Tor abschloss und für den 1:3 Endstand sorgte und damit den SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch inklusive Anhang von höheren Gefilden träumen lässt.

Einbahnstrassenfußball im zweiten Durchgang

SV Strass hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Elf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Strass auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen SV Strass verbuchte man bereits den 16. Saisonsieg. Mit beeindruckenden 61 Treffern stellt SV Tillmitsch den besten Angriff der Oberliga Mitte. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen. Zwölf Spiele ist es her, dass SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zuletzt eine Niederlage kassierte. Der Meistersekt darf wohl schon eingekühlt werden.

Strass tritt am Freitag, den 12.05.2023, um 19:00 Uhr, bei Tus RB Rein an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt SV Tillmitsch SV Gössendorf.

Stimmen zum Spiel:

Karl Kicker, Stadionsprecher Straß:

"Das war eine eindeutige Sache. Der Gegner war uns von der ersten Minute an klar überlegen. Wir sind durch ein glückliches Eigentor in Führung gegangen, haben zwar brav gekämpft, waren aber vom Sieg weit entfernt."

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Ich habe vor dem Match gesagt, dass ich grundsätzlich nicht gerne verliere und schon gar zweimal in einer Saison gegen die selbe Mannschaft. Wir haben sehr viel umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben - vorallem in der zweiten Halbzeit."

Oberliga Mitte: SV Strass – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:3 (1:0)

93 Sven Dodlek 1:3

80 Dominik Hackinger 1:2

51 Dominik Hackinger 1:1

28 Eigentor durch Simon Johannes Scheucher 1:0

Aufstellungen:

SV Straß: Christoph Kübek (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Edin Colic, Manuel Kargl - Marvin Kargl (83. Arias), Doris Kelenc (77. Ringert), Amar Jamakovic, Rayen Ficzko, Denis Resek - Rok Zorko

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - BEd David Immanuel Otter, Emir Dautovic - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K) (16. LLambi), Sven Dodlek, Kenan Dzakovac (62. Radai), Simon Johannes Scheucher, BA Paul Krizanac , BA - Daniel Johannes Bernsteiner (89. Liebmann), Dominik Hackinger

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei